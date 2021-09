La oportunidad de ventas está en Pinterest

Hace un par de semanas nos contactó un ejecutivo de Pinterest, el tema era darnos a conocer la plataforma para hacer publicidad. Me llamó mucho la atención porque usualmente solo pensamos en Facebook o Instagram para la inversión publicitaria en redes sociales, pero ¿Pinterest? suena interesante -pensé- y agendamos la cita.

Cuando lo comenté en la agencia, con mis amigas ¡hasta mi hija! la respuesta fue la misma “¿Pinterest? ¡amo Pinterest!”, esto se ponía cada vez mas interesante.

Pinterest es una red social donde uno entra a buscar inspiración, es uno de los sitios mas populares del mundo, actualmente cuenta con 478 millones de usuarios activos mensuales (Pinterest, 2021). Pensaríamos que la mayoría de los usuarios son mujeres, pero ¿qué cree? en 2020, el número de Pinners masculinos (así se les llama a los usuarios) aumentó a un 40%, entonces no se puede considerar una red exclusiva para el sexo femenino.

¿Pero qué es lo que buscamos ahí? ¿por qué tanto amor a Pinterest?

1. Las últimas estadísticas de Pinterest muestran que la razón principal por la que la gente entra, es para buscar inspiración en la decoración de interiores, diseños para hogar (GlobalWebIndex, 2021).

2. Le sigue la búsqueda de ideas de estilo,moda, ropa y belleza.

3. La tercera razón más popular por la que las personas usan Pinterest es para inspirarse en la salud y el ejercicio “fitness style”. Claro que las ideas de viajes, bodas, fiestas y eventos también atraen a los usuarios de Internet a la plataforma.

Pero el gran dato es el siguiente: El 97% de las búsquedas principales en Pinterest no tienen marca. Así como lo lee, los usuarios no buscan una marca en particular cuando navegan en la plataforma. De este tamaño es la oportunidad que tenemos ahí.

Hemos hablado varias veces sobre la etapa de reconocimiento de marca, así que este dato también es importante: cuatro de cada diez usuarios de Pinterest dicen que usan la plataforma de redes sociales para investigar marcas y sus productos. Teniendo en cuenta que tiene 478 millones de usuarios activos mensuales, estamos hablando de más de 190 millones de usuarios activos a los que les podemos vender, pero si limitamos geográficamente en México, Pinterest tiene 23 millones de usuarios únicos mensuales, en la lógica anterior le podemos vender a 9.2 millones de usuarios activos, si ya sabemos mas o menos los temas que están buscando…¡haga las matemáticas! Pinterest es un lugar virgen para la publicidad.

Déjeme le doy unos números para cerrar: 77% de los pinners dicen que han descubierto una nueva marca o producto mientras navegaban en Pinterest y el 82% de los usuarios activos semanales en Pinterest dicen que han comprado productos basados en el contenido de sus marcas en la plataforma (Pinterest, 2019). 50% de los usuarios viven fuera de USA y un dato que terminó de convencerme: Pinterest genera un 33% más de tráfico de referencia a sitios web de compras (e-commerce) que Facebook.

Como todos los años en esta época, lanzamos el curso “Marketing de Temporada”, así que esta vez estamos agregando Pinterest para que aprovechen esta red social, todo lo que abone a aumentar las ventas lo tenemos que considerar. Si usted tiene interés en el curso, búsqueme en marcelamexia.com

La temporada fuerte de ventas está a la vuelta de la esquina.

* La autora es Estratega de Marketing y directora de ADK Marketing.