La moda de las consultas

No cabe duda que el ejemplo arrastra. López Obrador al llegar al poder, ha puesto de moda consultar al pueblo “sabio y bueno”, para tomar decisiones como el proyecto del tren maya, el aeropuerto de Santa Lucia, etc. Asuntos de vital importancia para el país, que no pueden decidirse con consultas superficiales o a lo que cada quien opine.

Y esta semana, Catalino Zavala, siguiendo su ejemplo, anuncia que se somete a consulta el asunto pendiente de la ampliación del mandato de Jaime Bonilla, logrando llevar al pleno este punto, siendo aprobado por la mayoría de los diputados.

¿Qué es esto? En primer lugar, la Ley de Participación Ciudadana establece claramente que la consulta pública en temas electorales no aplica, por lo que de entrada esto es ilegal y sin efecto, lo cual demuestra una total ignorancia de los nuevos diputados. Y en segundo, es solo un pretexto, para no publicar la Reforma aprobada por 21 diputados de la pasada Legislatura, algo que urge y tienen obligación de hacerlo lo antes posible, pero que por razones que no conocemos pero nos imaginamos, no lo han hecho.

¿Quién creen ustedes que está detrás de todo esto ? Por supuesto el gobernador electo Jaime Bonilla, que una vez más, está haciendo la lucha por quedarse cinco años en el cargo, aunque haya ganado solo para gobernar dos.

Nada lo detiene para lograr su capricho. Ni violar la ley aprobada desde 2014 para modificar y establecer este periodo, ni burlar a los bajacalifornianos que votamos por dos años, como tampoco el ridículo a nivel nacional que ha provocado su, llamémosle “persistencia” a lograr su ilegal objetivo.

Aquí el tema no son los años que gobernará Bonilla, el tema central es si se respeta o se rompe el orden jurídico, por eso, abogar por una consulta publica en algo establecido legalmente, da pie a que cualquier otra asunto al margen de la ley, si es conveniente, se aplique y se valide por este medio. De esta manera, cualquier funcionario, del Presidente para abajo, que no quiera dejar el cargo, puede decir que se queda más tiempo, en base a una supuesta consulta a su favor.

En el asunto del Sr. Bonilla, nos preguntamos ¿Por qué si sabía desde el inicio que el periodo era por dos años, decidió entrar a la contienda ? Tan sencillo como haberla rechazado y esperar con el cargo que tenia de Delegado federal, para lanzarse a contender dentro de dos años. ¿O será que ya tenía su plan de agrandar el periodo a cualquier costo, burlándose de la voluntad de los bajacalifornianos?

Es lamentable lo que está sucediendo en nuestro Estado, tenemos un Congreso dominado por un solo partido que está demostrando ignorar la ley o lo que es peor, sometido a intereses que no son los del pueblo que representan. Exigimos como ciudadanos, publicar la Reforma pendiente de inmediato, y trabajar con la responsabilidad que implica un cargo tan importante como el que han asumido, en bien de Baja California.

¡Mujer Mexicana forja tu Patria ¡

* La autora es consejera familiar.