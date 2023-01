La ‘ministra’ a modo

Nosotros tuvimos a nuestro “Inge” que nunca estudió su carrera, ¿Por qué López Obrador no va a tener a su “ministra” Esquivel?, la tiene porque para él es imperativo hacerse de la SCJN, la tibieza de Arturo Zaldivar, quien evitó dictaminar la inconstitucionalidad de decenas de leyes aprobadas por un congreso federal a modo debe ser motivo de vergüenza.

AMLO quiere el poder absoluto, por ello se hace acompañar de políticos y servidores públicos a modo, no solo han sido Guerrero, Veracruz o Morelos, no se ofendan, pero el nuestro no ha sido la excepción, Andrés Manuel requiere lo mismo del poder judicial; por ello la idiota y ofensiva defensa al calificar el plagio de la tesis de la “ministra” Esquivel, esposa del amigo cercano y constructor beneficiado con miles de millones de pesos en contratos, José María Riboo.

A un juez se le conoce por sus sentencias, por lo que no hay duda de que la “ministra” a estado del lado del presidente, su voto ha sido decisivo para que lo aprobado, sin cambiarle coma alguna a las iniciativas que ha mandado el presidente, hayan sido respaldadas con los votos necesarios en la corte; interesante será ver qué pasará, por ejemplo con las empresas que procuraron el amparo de la corte respecto a la ley eléctrica que los deja en indefensión al favorecer a la CFE, ahora que se comprobará que la “Lic.” Esquivel cometió un fraude al haber copiado su tesis de licenciatura y por ende no cumplir con el requisito para poder aspirar a ser Ministra de la SCJN. Ahora que el futuro del sistema electoral está en juego resulta urgente para el tabasqueño no perder a sus incondicionales; su juicio ha sido tan burdo que hace unos días públicamente aseguró que la “ministra” estaba siendo atacada porque ella ha estado del lado de la “transformación” aceptando con ello que ella obedece a los intereses de su grupo no el de la defensa de la Constitución.

La comparación de la tesis de Esquivel con el presunto autor, Edgar Báez, es una mala broma, es tan copia que hasta las faltas de ortografía repitió, recordemos que en esa fecha los trabajos se hacían a máquina de escribir, el índice y las conclusiones son idénticas, la ahora “ministra” no le cambió ni siquiera una coma, al igual que los Diputados y Senadores de MORENA lo hacen con las iniciativas presidenciales; por cierto, ¿Cuándo le pasaremos facturas a nuestros diputados federales y senadores del partido en el gobierno por ser sólo unos pinches levantadedos?

Hoy sesionará el pleno de la Corte para elegir quién lo presidirá, López Obrador ha dicho que él espera la elección de su “ministra”, de consumarse sería gravísimo; con ello el presidente tendría el control de los 3 poderes que conforman nuestro sistema de gobierno, desde hace casi 50 años esto no sucedía, meditemos en los excesos en los que incurrimos durante los años 80’s, ese periodo que tanto anhela el populista que nos gobierna es el verdadero peligro para nuestro país.

Mientras tanto, ¿Qué dicen al respecto nuestra gobernadora, diputados, senadores y alcaldes?, seguirán guardando el cómodo silencio que los convierte en cómplices o, ¿Tendrán la estatura moral para marcar la necesaria distancia que tanto dignificaría sus carreras?, ¡Al diablo con el país de un solo hombre.

* El autor es empresario y expresidente de Coparmex Mexicali.