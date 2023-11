La hora de la verdad

Empezaron los registros de los aspirantes de Morena para ser candidatos a diputados federales o senadores.

Sin lugar a dudas que empiezan a tejer las alianzas, a hacer ruido para ser considerados en la encuesta y por supuesto ganarla.

Por el momento no se prevé que dejen su cargo aquellos funcionarios registrados. Ya vendrán las

elecciones internas locales donde se espera que muchos más se separen del gabinete estatal para irse a competir, y se verá el estilo de gobernar de Marina del Pilar Ávila Olmeda, si les pide la bola o deja regresar a los perdedores.

Como sucede siempre con los partidos hegemónicos, Morena cree que tiene el triunfo en la bolsa.

Ciertamente hay una oposición perdida, con figuras ciudadanas que no prenden, con personajes propios nuevos que no cuajan y otras caras de siempre, pero indecisas.

En el escenario electoral que se avecina hay dos polos opuestos que polarizarán el espectro político,

los de Morena y los del Frente Opositor, y en medio de ellos una mayoría silenciosa de gente que están, o hartas o que, de plano, no les interesa la cosa política.

La oposición está usando jugadas de librito de la década de los noventas, sin tomar en cuenta que el país y su gente han cambiado y que no les compran sus “utopías aspiracionistas”, término que les endilgó el actual gobierno.

La alianza opositora, si realmente existe eso, no trae el pulso de una nueva ciudadanía que, a diferencia de otras épocas y, hasta el momento, no tiene una urgencia inminente de cambiar el modelo político imperante y que hace poco u omiso caso a llamadas de rebelión a partir de

temas que no tienen un alto impacto social o político a pesar de que pudieran ser errores del ejercicio del gobierno actual, que no han sabido capitalizar pues están también perdidos en sus propios laberintos.

Ahí están los administradores de la derrota, que son las caras de siempre, en los partidos que aún quieren ganar perdiendo y repartirse los espacios de la oposición.

Y otros que llegan nuevos o desfasados presentándose como la solución instantánea, como aspirinas al dolor de cabeza, pero que no traen propuestas de fondo ni el sentir de una ciudadanía que parece satisfecha con el status quo.

Pese a esa oposición extraviada no quiere decir que está asegurado el triunfo para los guindas.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali