La historia se revierte

Mexicali es una ciudad fronteriza que es reconocida internacionalmente por su industria de turismo médico, que abarca desde consultas dentales hasta cirugías estéticas. Pero todo parece indicar que

un servicio de salud pública, el aborto, pondrá a la capital de Baja California en un nuevo radar.



Debido a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el derecho al aborto en el país, las mujeres han quedado con reducidas opciones para interrumpir embarazos y desprotegidas legalmente, siendo Arizona uno de los estados impactados por esta decisión.



A unas cuantas horas de distancia de Arizona se encuentra Mexicali, ciudad que forma parte de uno de los nueve estados en México que han despenalizado el aborto, y es permitido legalmente bajo cualquier circunstancia antes de las 12 semanas de gestación.



Anteriormente, era común que las mujeres mexicanas cruzaran la frontera para irse a realizar el procedimiento a EU ya que en México se consideró ilegal hasta abril de 2007 cuando la Ciudad de México aprobó la despenalización. De ese tiempo a la fecha varios estados se han ido sumando, uno de ellos Baja California.



Este largo camino que han tenido que forjar las mujeres mexicanas marca la pauta de una larga lucha que ha ubicado a México a la vanguardia de Latinoamérica. En tanto, EU anuló 50 años de logros ya ganados al abolir el caso Roe vs. Wade, eliminando ese derecho constitucional para las estadounidenses.



Mientras EU retrocede, México avanza, y no es un caso insólito, como podía haberse pensado apenas algunos días atrás, que las mujeres americanas ya estén cruzando la frontera para hacer valer una ley que les fue arrebatada. Durante un reportaje que realicé, me confirmaron que las llamadas con lada

de EU han incrementado notablemente en las clínicas y colectivos que interrumpen embarazos no deseados.



En una patica que sostuve con la senadora demócrata de Arizona Raquel Terán califica estas acciones legales como un “retroceso” de un siglo. Como contexto, la legisladora recordó un viaje que hizo a El Salvador en 2019, donde visitó a las mujeres en las cárceles, las

que fueron apresadas por las fuertes leyes antiaborto que rigen al país. La interrupción del embarazo está prohibida en El Salvador cualquier circunstancia, incluso en casos de abortos espontáneos.



Me habló sobre el caso de la salvadoreña Sarita, una madre y esposa que se cayó en su casa estando embarazada y cuando despertó estaba esposada a la cama del hospital por haber perdido al producto.



Pero la tragedia siguió, Sarita fue acusada de matar a su hijo no nato y condenad a años de prisión, por un aborto que ella ni siquiera deseo y mucho menos provocó.



Terán teme que Arizona y otros estados en EU, amparados bajo las leyes antiaborto, desencadenen una serie de violaciones a los derechos humanos, y que lleguen a vivirse panoramas similares a los de El Salvador.



Y dijo, aunque parezca una frase sacada del surrealismo: “En Arizona ya estamos al mismo nivel que El Salvador”.



Una de historia de no creerse…Pero real.



*- La autora es periodista independiente para medios internacionales.