La faramalla de la 4T

“No somos iguales”, lo dice todas las mañaneras Obrador, para referirse al asunto muy importante, en que el presidente priista a través del dedo decidía quién debería ser su sucesor, y, naturalmente a varios temas en que con frecuencia, el mandatario actual hace referencia al pasado y al presente a fin de deslindarse de los supuestos vicios del “dedazo” del priismo.-“Bonitas sábanas blancas”, como diría Garza Zenande, en sus columnas, (década de los sesenta, en la prensa local.)

El título de este envío pudiera ser injusto si damos por hecho, que en verdad, las encuestas que Morena ha organizado a través de Mario Delgado presidente de ese partido nos dice la verdad: que para elegir a quien será el candidato de Morena, vía estas encuestas secretas o desconocidas para los participantes, arrojaran certeza y libertad, sin manipulaciones que favorezcan a alguno de sus participantes. Marcelo Ebrard como uno de los dos contendientes más próximos o cercanos a la popularidad de Claudia Sheinbaum, el miércoles 16 del presente, “Lanzó la primera piedra”: “Los dados están cargados a favor de Sheinbaum”, - dijo- (no son sus palabras textuales), pero su contenido sí lo es. Acarreos, apoyos económicos de la Secretaría del Bienestar del gobierno de Obrador, entre otros ilícitos se han manifestado a favor de la doctora Sheinbaum. Debo repetir: “Bonitas sábanas blancas”. Yo ya lo sabía, digo yo. Con el presidente Obrador es imposible un cielo tan limpio, por más que presuma que: “No somos iguales” Si en tiempos del PRI., el dedo era rutina común; ya a nadie le importaba; me refiero a los ciudadanos; con AMLO., no es solo el dedo: es todo su poder. Con extremo disimulo en sus mañaneras puede presumir, para los inocentes que: “No somos iguales, yo soy honesto”, pero; un, pero de 500 kilómetros, nada sale en su investidura, en su proyecto de gobierno, sin que él lo decida; lo apruebe; le dé el visto bueno. Así de simple está la cosa. Este comentador, quisiera que la honestidad de la encuestas fueran verdad, pero conociendo a Obrador; su astucia; nada sale sin su visto bueno, reconociendo que es posible que tenga la razón si esta razón fuera la certeza de que el próximo presidente mantenga a sangre y fuego el proyecto de la 4t. Con este final, ya me dan deseos de terminar; es lo es más importante que pudiera decir, pero aún me falta:

En la mañanera misma en que lo escuché con su letanía de que “No somos iguales”, se lanzó de manera muy directa, agresivo, contra el neoliberalismo. Ese liberalismo económico que, de acuerdo con la versión de mis amigos marxistas de juventud y el propio Obrador, lo controlaba el Fondo Monetario Internacional. Y es posible que así sea, solo que: Francia, Alemania, Austria, Suiza, Grecia, hoy Corea deSur, Japón, Italia, España, Dinamarca, Chile, Argentina, Escocia, Finlandia, Canadá, y etc. ¡mantienen un Liberalismo Económico¡ Me pregunto: ¿Qué estarán tan jodidas estas naciones que siguen tercas; ya más de cien años, algunas, bajo el régimen neoliberal? Y me pregunto: por qué no le echábamos un vistazo a Cuba; a la Habana de hoy bajo el régimen socialista que tanto le gusta al presidente Obrador. La Habana es hoy, una ciudad en abandono total, triste, aun con la alegría de sus multitudes manifiesta en sus calles. El desarrollo en tiempo del dictador Batista mostraba su grandeza; su crecimiento. Aquella Habana liberal de Batista; (nos fue posible constatar en las películas mexicanas filmadas en la Habana en la década de los cincuenta): eran evidencia de desarrollo, que hoy tanto le molesta a Obrador. Y lo debo decir con todos los defectos inevitables propios del capitalismo, incluida esta realidad en los tiempos del dictador mencionado. Termino: el mérito del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros, consiste en que su gobierno, es incuestionablemente de un manifiesto liberalismo, que tanto le molesta. Qué sería de México hoy sin el continuo desarrollo del país, gracias a los inversionistas. Hoy en Mexicali la calle novena y la zona del bulevar al aeropuerto, entre otras áreas de Mexicali me dan la razón para que me entienda morenos o del color que sean. En consecuencia: para qué son tantos brincos, estando el suelo, tan parejo.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.