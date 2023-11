La estrategia oficialistade MORENA en BC

Lo que se nos viene en las próximas semanas son batallas públicas y disputas en los entretelones de MORENA en Baja California por las candidaturas para los comicios del 2024, tendremos alianzas, traiciones y guerra sucia, a estas alturas ya hemos visto adelantos de lo que se avecina.

Se nos viene una especie de segundo tiempo del oficialismo de MORENA. (Gobernadora, su “brazo” derecho y aliados) vs los que no están en ese primer círculo. Si bien no son adversarios políticos

ni oposición, tampoco son “desobedientes” a las órdenes de Marina del Pilar o de los estatutos del partido, se trata de corrientes diferentes con proyectos lopezobradoristas distintos.

¿Por qué es el segundo tiempo?, Podrán negarlo públicamente, pero tras la contienda interna de las “corcholatas” quedaron muy raspados quienes terminaron apoyando al gran perdedor Adán Augusto López Hernández, incluida la mandataria estatal que también tuvo inclinación a favor de Claudia, sin embargo la gente de su confianza y la estructura de gobierno se desbocó por el ex Secretario de Gobernación. Ahora se viene “la segunda parte” del encuentro con la obtención de candidaturas, ninguno de las corrientes está dispuesta a ceder, ya que saben que esta es la elección, pues prácticamente tienen planchado el triunfo en las urnas con el arrastre de la figura de AMLO.

Son muy obvixs quienes conspiran por un puesto de representación popular, pero, resultó más evidente quienes son las y los aspirantes que gozan de la bendición de Marina del Pilar, una foto

en su oficina compartida desde sus redes sociales bastó para poner sus primeras cartas en el tablero de juego.

¿Quiénes se registraron por una candidatura? Y ¿Cuál es el primer movimiento de la estrategia oficialista?

De acuerdo a información de MORENA en CDMX para Mexicali se registraron la diputada local, Alejandra Ang (quien con esto ya no podrá buscar su reelección); la ex regidora del Partido Verde, Janeth Tapia (quien desde el 2020 se afilió a MORENA y perdió la interna por una diputación federal); el secretario del Bienestar y “los ojos, oídos y manos” de Marina del Pilar, Netzahualcóyotl Jáuregui (quien todavía esta semana ostenta el cargo en el gabinete) y la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante (quien busca su reelección sin un equipo sólido ni en regidurías ni en sus direcciones).

En Tijuana, por MORENA se registraron para la alcaldía el encargado de Despacho del INDE, Erick “El Terrible” Morales ( el preferido y gallo de la Gobernadora), la diputada local de las comunidades indígenas, Evelyn Sánchez (que ha tejido su distrito y relaciones políticas y que seguramente negoció otro cargo político) y la actual alcaldesa, Montserrat Caballero (que tiene como enemigo al “escuadrón suicida” que tiene como asesores).

La estrategia del oficialismo es muy clara: atomizar el voto en la consulta interna de MORENA para perfilar a dos hombres para las candidaturas a la alcaldía de Tijuana y Mexicali, contrario a lo que pasará en Ensenada con el tiro directo entre la Oficial Mayor, Rocío López Gorosave vs la Directora del DIF del Estado, Mónica Vargas, esta última la preferida de la Gobernadora.

Lo curioso es que en Mexicali les puede salir el tiro por la culata, porque de haber encuesta, el voto anti Norma Bustamante se dividirá entre los que apoyan Netza, Janeth y Ang, cuando la estrategia oficialista es perfilar a un hombre (que alguien les regrese su estrategia de kermes). Me queda claro que al interior de MORENA hay un bloque muy infantil y convenenciero que se comió el cuento del registro de un comunicador mexicalense amigo de Marina y Pérez Tejada, el cual nunca estuvo en el tablero de juego, pero era un fenomenal señuelo, impulsor de lo que pida “la jefa”.

La próxima semana les hablaré de los bloques de competitividad, cuyo proyecto en el IEE es bastante controvertido en el que fija la posibilidad para que los partidos postulen a 2 mujeres y 1

hombre para Tecate, Ensenada y San Felipe (Bloque Alto), mientras que en Tijuana, Mexicali, Rosarito y San Quintín pueden dividirlo en 2 mujeres y 2 hombres (Bloque Bajo).

**REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: Si realmente hay encuesta en MORENA no hay manera de que pierda Norma Bustamante, pues independientemente si gusta o no su gobierno, con su políticas públicas no ha desgastado la imagen que forjó en la TV desde los 90tas

y al final sí le funcionaron sus “charlas de café en las comunidades y es bien vista por las lideresas, incluso por su intervención en problemáticas federales como la migración, la CFE y los trigueros. A diferencia de Tijuana, en donde Montserrat Caballero trae un desastre.

PIFIA: La comparecencia ante el Congreso y la burla a la prensa que hizo la secretaria de Honestidad, Rosina del Villar. Y no, NO extrañamos ni está peor que Vicenta Espinoza, aún.

*- El autor es periodista de Baja California.