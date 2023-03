La elegida

La semana con muchas noticias de todo tipo, pero sorprende la poca vigilancia de las personas que asisten a la conferencia mañanera de Marina del Pilar Ávila Olmeda en Tijuana, mujeres increpan a la gobernadora sobre la actuación pobre o nula de personajes de su gobierno y de la fiscalía estatal.

“Yo no hago política para mandar, lo hago porque allá afuera hay problemas y dolores mucho más profundos que los nuestros que merecen toda nuestra atención y empatía que implica asumir cada injusticia humana como si fuera propia”. Parte del discurso que Marina del Pilar Ávila Olmeda dirigió en el acto organizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para “Celebrar” el día Internacional de la Mujer, siendo Marina del Pilar la oradora representando de todas las gobernadoras de Morena incluida la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Bonitas palabras de un discurso que escribió o se lo escribieron el domingo anterior, porque durante la mañanera del martes, Viridiana Román, directora de Cemujer (Centro de Empoderamiento y Protección a la Mujer) interrumpió las palabras de la gobernadora: “Porque no nos podemos ir nada más con discursos bonitos gobernadora, cuando somos número uno en feminicidios, cuando somos número uno en abuso infantil, cuando las mujeres aquí están”.

Marina, detuvo su mensaje e impidió que frenaran a Viridiana para escucharla. Marína reconoció que que no había visto las etiquetas que le había enviado a su cuenta de Facebook a lo que Viridiana le contesta que su personal si las ha visto. La directora de Cemujer continúa diciendo “se que no estabas enterada, pero tu personal te engaña” y agrega, “no es la primera vez que a las víctimas las maltratan, las revictimizaron, la atendió un abogado hombre, cuando las mujeres no deben ser atendidas y menos son víctimas de y trata”. Dijo que le enviaría todos los videos, inclusive acusó a la sicóologa que la atendió que la jaloneo. “Yo no puedo trabajar con un gobierno que no defiende a las mujeres”.

Al día siguiente, la gobernadora de Baja California frente a los invitados de López Obrador, echó porras por los gobiernos estatales de Morena encabezados por mujeres: “Los gobiernos locales de la 4ta Transformación, especialmente aquellos que encabezamos nosotras muestran una sensibilidad especial al afrontar y resolver los problemas enquistados por décadas, porque hacemos política con una consigna clara, por el bien de todas primero las pobres”. Y los problemas actuales.

Nomás hay que ver las cifras para que analice sus palabras de triunfo que muestran lo contrario. Rosario Mosso, a quien mando un saludo, publicó este viernes en el Semanario Zeta, un interesante reportaje sobre mujeres desaparecidas y asesinadas en lo que va de la administración de Ávila Olmeda.

Por ejemplo, Rosario Mosso escribe, que del 1 de noviembre del 2021 al 7 de marzo del 2023 se han registrado 435 mujeres asesinadas, de estas muertes solo 42 se han registrado como feminicidios. Marina del Pilar le dice al presidente que no le va a fallar, pero a quienes no debe fallar es a los y las habitantes de Baja California que están sufriendo desapariciones de personas, entre ellas muchas mujeres que su mayoría no son encontradas o las encuentran muertas; un promedio de 27 mujeres asesinadas por mes. ¿Y el Fiscal Ricardo Iván Carpio? Según Viridiana Román amenazándola con detenerla, pero no recibe a estas personas. Bien Marina por decir palabras bonitas que López Obrador quiere escuchar, pero que en la realidad están huecas. “No le vamos a fallar por mi madre, por mi hija, por mí y por todas ustedes, que siga la transformación”.

*- El autor es Periodista independiente.