La educación en Latinoamérica. Anuario CEPAL 2022

Con mucha frecuencia los opinólogos de los medios de comunicación e incluyo a especialistas, hacen comparaciones de forma muy ligera sobre el estado de la educación, comparando el Sistema Educativo Mexicano (SEM), con el de EUA, Alemania, Japón, Finlandia o Inglaterra, entre otros. Es difícil hacer comparaciones de este tipo, pues las diferencias entre dichos sistemas educativos y el SEM son abismales.

Mejor amable lector, le invito revisar estos datos que corresponden a los modelos educativos latinoamericanos que son más cercanos a nuestro contexto y cultura y para ello me apoyo en el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2022, publicado en este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (https://www.cepal. org/es/publicaciones/48706-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2022-statistical-yearbook-latin). Primero dimensionaremos la población que existe entre países como Brasil (215 millones de personas); México (127 mdp) y otros con menor población, pero con modelos educativos importantes como Argentina (45 mdp); Colombia (51 mdp) y Chile (19 mdp). Este dato no es menor, pues el impartir educación a millones de personas es sumamente complejo en función de la población existente, más allá de las condiciones geográficas existentes.

Ahora bien, cuál es la tasa bruta de matrícula en la educación primaria y secundaria en esos cinco países que cito por orden alfabético. Argentina (99% y 97%, respectivamente); Brasil (95% y 96%); Chile (99% y 98%), Colombia (98% y 99%) y México (99% y 92%). En cuanto a estos dos niveles de educación básica, no hay grandes diferencias, todos están arriba del 90% de su población que acceden a la escuela. Pero no así en la educación universitaria, veamos: Argentina (99%); Brasil (54%); Chile (91%); Colombia (54) y México (44%). Y cómo andamos en la proporción alumno-maestro en estos países. En la educación básica (primaria y secundaria), Argentina y Chile, no reportan ese dato; Brasil, el número de alumnos por maestro es en primaria, 21 y secundaria 20; Colombia, 24 y 26 respectivamente y México, 27 y 18. Lo cual no es desproporcionado.

Hay un dato que es importante, el porcentaje del gasto público en educación del producto interno bruto del 2022.

Argentina, fue del 5.0% de su PIB; Brasil, 6%; Chile, 5.6%; Colombia, 4.9% y México, 4.3%. Esto último, es ejemplificador de la importancia que le dedica un país a la educación de su población. Comparto el dato de que Bolivia gastó el 9.8% y Cuba, el 6.7% de su PIB y son dos de los países que más gastan en este rubro. Ciertamente hay un factor que no se puede eludir, el impacto del gasto que los países latinoamericanos tuvieron por la pandemia, lo cual afectó fuertemente el rubro educativo en favor del sector salud y obviamente en la compra de vacunas para la población de cada país.

Insisto, no es fácil hacer comparaciones, y menos tomar como base preferencias personales o ideológicas. Hay que aportar datos al lector para que sea él quien juzgue que tan bien o mal está el sistema educativo mexicano. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.