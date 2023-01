La destrucción del INE

En los primeros años de los noventa, tuve el honor de haber sido invitado para participar como consejero electoral en Baja California. Con esa experiencia aprendí bastante. De tal forma que difícilmente me pueden contar a mí, lo molesto que es para el señor presidente hoy, mantener el INE, tal como se encontraba en las últimas elecciones en los diferentes estados del país: Baja California, Sonora, Tamaulipas, por citar algunos.

Al parecer a Obrador le está resultando en extremo oneroso este organismo electoral e intenta por todos los medios a su alcance, reducir su nómina; “achicar” su costo, desde luego, como ha sido su comportamiento contra otras instituciones que incluso ha desaparecido, a fin, dice, de tener más recursos para el pueblo; este pueblo sabio que todo se lo merece. Sin duda, tiene razón, pero, un pero del tamaño del mundo. Para el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, no escatimó inversión a fin de convertir en realidad estos proyectos, positivos desde luego, y por lo tanto en inversión del impuesto nuestro, no ha habido límite alguno de recursos para sacar adelante estas obras.

Los proyectos fundamentales de su gobierno, son sin duda importantes; muy importantes diría yo; pero el INE es mucho más importante, o no menos importante que mantener la inversión del INE tal como ha sido, en los últimos gobiernos. Cuando fui invitado a participar como consejero en el desaparecido IFE., principios de los noventa, me convertí en testimonio de su imparcialidad y de su importancia profesional: sus protocolos legales ineludibles y por lo tanto resultaba, resulta imposible que los partidos políticos “metieran las narices en los procesos electorales; y menos aún los consejeros que tanto acusa Obrador de estar al servicio de los conservadores. ¡Pamplinas! Fui testimonio a la vez, de la rigidez de sus protocolos; de sus expertos en el tema electoral; de sus candados para evitar los fraudes, de su conformación sin duda de estudiosos del tema. Esto fue en el IFE. y seguro estoy ahora, que el INE supera aquel primer organismo electoral o institución renovada por todos los partidos políticos y que en los procesos.

les es imposible el fraude, por la estructuramisma del IFE e INE, que los partidos diseñaron, que no fue una ocurrencia o mejoraún, una demanda del presidente en turnocomo hoy lo está empujando López Obrador.El presidente debe sacar la mano, no inmiscuirse ni diseñar a su gusto politiquero estos organismos, que surgieron del hartazgo del sistema electoral anterior controladopor gobiernos priistas, con su Secretario deGobernación como eje básico del control delvoto, y, desde luego, aquellos controles enmanos, reitero, de los gobiernos priista. Loscostos del INE hoy son o responden al análisis rigurosos del cerebro; del profesionalismo de los integrantes de todos los partidospolíticos y, naturalmente, todo lo opuestoa los deseos de Obrador, de que sea el pueblo quien demande el control de estos procesos electorales, incluyendo la elección delos consejeros. ¿Te das cuenta, paciente lector de este comentario? El pueblo, la clasemás vulnerable en manos del proyecto político del presidente. Esta aberración es lofundamental; hágame usted el recabon fabon, (con todo respeto a Catón); qué conocimientos, experiencia y profesionalismo académico tienen las multitudes que votan porObrador, en un altísimo porcentaje obreros,trabajadores de mil usos y en lo general respetable como seres humanos; como ciudadanos y desde luego, su inteligencia natural,de ninguna forma menospreciable, pero sinduda no aptos para el diseño; las exigenciastécnicas, política y profesional de la estructura del futuro INE. Reitero, que el IFE y elhoy INE., no han sido producto de antojos,ocurrencias o molestias financieras del presidente en turno. Por su independencia totaldel poder del ejecutivo y su partido, lucharon los diferentes organismos políticos sinque prevaleciera ocurrencias, exigenciaso propuestas a conveniencia del presidenteen turno, como hoy lo intenta manipular elactual ejecutivo, llamado Andrés ManuelLópez Obrador, a través del pueblo: El pueblo debe decir la última palabra. Vaya pues.A dónde vamos a parar.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.