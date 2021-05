Es bien sabido que la colonización del delta del Río Colorado desplazó a los grupos indígenas que por milenios aprovecharon para su supervivencia el agua, sus plantas y animales. Entonces, calculo que el 99% de los metros cúbicos que se desparramaban en el delta y el remanente hacía posible un ecosistema estuarino en el alto Golfo de California. El 1% me atrevo a pensar lo consumían aquellos humanos primitivos. Ahora se reconoce que aquel 99% es lo que llamamos cuota ambiental, el agua que la biodiversidad requiere para seguir presente y regular el clima local. ¿Cuál es hoy la cuota ambiental real? Pudiese calcularse, pero se antoja sea mínima comparada con la original.

Exterminamos a los mamíferos mayores como el venado, berrendo, puma y jaguar y a menores como la nutria de río, al convertir su hábitat en tierra de cultivo y habitacional. Y gracias a la agricultura que acabó con los animales mencionados, proliferaron las aves al grado de ser todavía la región, hospedera de nuevas especies como el perico monje, la paloma euroasiática, el zanate y la estrella del show, el faisán. Ellos viven de la cuota agrícola, porque de la ambiental nadie se ocupa.

Se ha dicho que las guerras futuras ya no serán y por el petróleo o por razones geopolíticas sino por al agua, que sigue siendo la misma que cuando los humanos no éramos ni el 1% de que somos hoy. Rechazamos a Constellation Brands, la cervecera que ocuparía 388 hectáreas y consumiría 20 millones de metros cúbicos (MM³) de agua anuales, el 0.16% de la cuota total (El Financiero). Para comparación, SuKarne consume 252 MM³ (Milenio). Los cachanillas, particularmente, votaron en contra de la empresa que ahora tiene que ser desmantelada, pero conservará los derechos de riego adquiridos y desconocemos en qué los utilizará, así como la tierra que compró.

Hace semanas leí que, en Tijuana, sólo un grupo de empresas que planean expandirse está solicitando 11.6 hectáreas de superficie. Me pregunto, ¿qué uso le darán? Sabemos que todo tipo de industria requiere agua en “cantidades industriales”, pero ¿cuánta? Y aunque no vayan a elaborar cerveza, debemos conocer el consumo estimado en su operación. Sencillamente porque esa agua será la misma, de la cuota total que nos llega de los EUA. La que mandamos por el acueducto. Me pregunto, quienes liderearon la protesta y votaron contra la cervecera, ¿defenderán igual el agua que estas expansiones requerirán?

Sabemos que, al destinar agua para el resto del Estado, tuvimos que sacrificar la cuota agrícola al grado de que un tercio de la zona irrigable ya no se cultiva y, en esa proporción disminuyó el hábitat natural de la biodiversidad nativa. Cada metro cuadrado que se desarrolle significará un metro menos de la Naturaleza original del delta coloradense. Llegará el día en que tengamos que poner en una balanza al desarrollo y su generación de empleos en un plato, y a la biodiversidad en el otro. Ganará la primera, pero sin la segunda, nada será posible.

*- El autor es investigador ambiental.