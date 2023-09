La crisis de China, ¿una oportunidad de oro para México y para Baja California?

Lo que a inicios de año eran solo rumores, este mes de agosto lo ha confirmado: el milagro económico de China está en su fase final. El país asiático presenta una caída en sus exportaciones, un consumo interno débil y el riesgo de deflación, es decir, caída de precios, lo cual presagia un escenario de crisis económica similar a la de Japón.

A este mal momento económico, hay que agregarle la guerra fría que enfrenta el país asiático con Estados Unidos, lo cual sitúa a la segunda potencia económica en una situación de desconfianza ante las grandes empresas internacionales. Si bien la conocida fábrica del mundo puede mantener una ventaja por su experiencia en producción industrial acumulada y su mercado de más de 1,400 millones de personas, el enfrentamiento con Estados Unidos y la crisis de suministro durante la pandemia del COVID-19 han mostrado la necesidad de las grandes empresas internacionales de diversificar su producción.

En la globalización económica la máxima ha sido producir donde se pueda obtener el precio más bajo; hoy después de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania otra máxima ha empezado a cobrar relevancia en las estrategias de localización de las empresas internacionales: la seguridad del suministro. A esto también se suma la preocupación ambiental y la adopción de acciones que contribuyen al logro del compromiso del desarrollo sostenible, por lo que las empresas están en la búsqueda de localizaciones que les permita estar cerca de su mercado de consumo principal, de tener proveedores más cercanos y de disminuir su dependencia a China, con el objetivo de minimizar la incertidumbre en su proceso de producción.

Sin embargo, estas estrategias no implican una salida total de China, ya que en el corto plazo el país asiático sigue siendo el mercado manufacturero más grande del mundo, si implican una búsqueda de otros países. Estas estrategias se han denominado China Plus One, de las cuales los países de Vietnam, Tailandia, México y Turquía han resultado los más beneficiados. Es ante este escenario que se ha vuelto popular el termino nearshoring y, el que ha pesado más ante la decisión de Tesla de localizar su empresa en el estado de Nuevo León.

Por esto, ¿la crisis de China representa una oportunidad para México y para Baja California? El país mexicano cuenta con una gran ventaja con respecto a otros países, tiene un tratado comercial de casi 30 años con Estados Unidos, lo cual convierte a México en un aliado estratégico en este enfrentamiento geopolítico con China, lo que lo convierte en un claro beneficiado de este conflicto.

En el caso de Baja California, a inicios de la década dos mil, China se convirtió en su principal competidor por el mercado manufacturero internacional; hoy el estado bajacaliforniano tiene la oportunidad de fortalecer un mercado de producción de ensamble de semiconductores, ya que cuenta con las capacidades productivas requeridas y una ventaja comparativa con la que no cuentan otros estados del país: su cercanía con California. Por lo que, el interés de Estados Unidos por consolidar su producción de semiconductores se convierte en una estrategia binacional, en la que Baja California es el claro protagonista del lado mexicano.

El actual escenario de la globalización y sus cambios de primicias, han generado una alineación de planetas que ni en los sueños más alocados de México y de Baja California hubieran imaginado. Maximizar los beneficios de este claro escenario ganador queda ahora en manos de los líderes mexicanos y de Baja California.

*- La autora es Economista y estudiante del Doctorado en Ciencias Económicas de la Facultad de Económia y Relaciones Internacionales de la UABC.