¿La chica del clima?

La noticia de que una conductora de televisión busca una candidatura para la alcaldía de Mexicali movió los hilos sensibles del sector político y empresarial (ambos muy cuestionados y repudiados por la sociedad y por los votantes), más tardaron en generar violencia política en razón de género que en darse cuenta que ya inició el proceso electoral y que no todos los partidos políticos son MORENA.

Se trata de Alejandra Stephany Ramírez López, egresada de la carrera de Comunicación de la UABC, emprendedora y madre autónoma, quien se popularizó como Stephany López en su primer trabajo frente a cuadro en la sección del clima en Televisa, para después dar el pronóstico del tiempo en canal 66 y participar en segmentos en programas de revista, así como comercializar su imagen para diferentes marcas.

Hace una semana Ramírez López y el empresario Carlos Patiño registraron sus planillas para contender en la interna del PES, el cual tiene una coalición flexible con Morena, Verde y Fuerza x México en la alianza “Seguiremos Haciendo Historia en Baja California” (De pena ajena la alianza). Mientras medios de comunicación cubrieron de manera profesional el registro, en redes sociales y en los grupos políticos hicieron leña que una mujer presentadora de información en televisión pueda aspirar a una candidatura. Un favor, que alguien les explique que no hay algo tan elitista y antidemocrático que considerar que hay sectores de la población que no pueden ser candidatxs

No me malentienda, no estoy defendiendo a nadie ni tampoco digo que Stephany López es lo que necesita Mexicali, eso nos lo tendrá que explicar ella con su plataforma y proyecto político, tal como nos lo tienen que exponer todas las personas que aspiran a una candidatura y a gobernar la ciudad, porque a nadie le tenemos que dar por sentado que será buena o pésima gobernante por la simple percepción y por su imagen, pues la política-electoral falsamente nos la vendieron que se trata de sentimientos y por culpa de eso tuvimos a gobernantes como Peña Nieto, Fox, Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer y una gran lista de pésimos políticxs en los últimos 24 años.

También debe quedar claro que los partidos políticos son los que utilizan a estas personalidades que gozan de una popularidad tal como deportistas, emprendedores, activistas, personajes de medios de comunicación y hasta pseudo líderes de opinión. No es que sean incluyentes o democráticos los dirigentes de los partidos políticos, sino que a falta de redes ciudadanas o cuadros de formación de candidatos prefieren irse a lo simple: exprimir la imagen pública del candidatx para la obtención de votos, sin importar su ideología, su proyecto político ni mucho menos si está inmerso o empapado de la realidad que se vive en la ciudad.

De acuerdo a varios autores de ciencia política, el elitismo electoral conduce a la expansión de la tecnopolítica en las y los candidatos para dotar de legitimidad técnica al gobernante, que se traduce en el aumento de personas con mayor dotación de capital educacional en las posiciones de poder político, este fenómeno, advierten politólogos latinoamericanos, debilita la capacidad representativa de la política, pues reduce el círculo de los que pueden acceder al poder institucionalizado, es decir, a la silla de la toma de decisiones.

Especialmente hay que destacar que no debemos dar cabida a “políticxs” improvisados que solamente buscan ampliar su curriculum o vivir del erario, sin embargo, la política tampoco es de unos cuantos que se juran especialistas, pues reduce el alcance de la dimensión representativa ya que son retirados del debate público asuntos importantes de sectores vulnerables o minoritarios, confiándolo simplemente a los políticxs de siempre que se ven legitimados por el conocimiento dominante o por sus propios pares.

**Reflexión en voz alta: A Norma Bustamante la minimizó la cúpula morenista en BC, pensaron que podrían controlar sus decisiones políticas, acciones de gobierno y aspiraciones personales. La alcaldesa les demostró a Netza y Molina (y al grupo de sus regidores y funcionarios afines) que en la recta final de su trienio tenía más oficio político que ellos que se juran los dueños del partido.

La actriz y librera mexicalense está apunto de lograr una jugada maestra contra quienes la subestimaron y la llenaron de memes violentos. Ojo, no estoy diciendo que sea la mejor gobernante, al igual que los demás munícipes debemos criticar sus compromisos de campaña y en que ciudad vivimos, pero, en lo político les puede dar tremenda lección aún teniendo a casi todo el Cabildo en contra.

**Pifia semanal: Las y los mexicalenses que no entendemos que las fogatas y las pirotecnias nos afectan y aniquilan nuestra salud.