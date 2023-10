En las últimas semanas se ha estado hablando mucho de la campaña de Xóchitl Gálvez: algunos dicen que se cayó, que no avanza y que ya está muy rezagada en cuanto a preferencias electorales, entre otras cosas. Ha sido una campaña orquestada desde el gobierno pero también hay periodistas y analistas que, aparentemente, no están en ningún bando.

Desde mi punto de vista lo que ha sucedido es lo siguiente. No hay realmente todavía una campaña formal con rumbo a los comicios presidenciales. Lo que se ha dado es un conjunto de movimientos políticos entre las fuerzas que están participando e iniciaron con el destape de las corcholatas del gobierno, lo cual obligó a su vez a que los partidos de oposición definieran una candidatura. Xóchitl surgió en este contexto y su imagen creció y se fortaleció en gran medida por el rechazo y los ataques del presidente López Obrador, pero no inició una campaña sino la construcción de una candidatura.

El proceso ha sido complejo, porque se ha dado en medio de contradicciones y negociaciones difíciles entre los partidos que integran la alianza.

Aquí hay una diferencia sustancial con respecto a la candidata de Morena, que surge mediante un proceso controlado y regulado por el presidente, con reglas establecidas para que no se desbordara y se diera un rompimiento entre los que pretendían la candidatura. Al final no lo lograron con la impugnación de Marcelo Ebrard, pero las discrepancias de Marcelo no van a romper la unidad de Morena.

Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues una candidata oficial con todo el apoyo del aparato de gobierno, sometida a un guión dictado desde la presidencia, moviéndose por todo el país con el apoyo y la infraestructura de los gobiernos estatales y municipales, aceitando la maquinaria que va a movilizarse el día de la elección.

En contraste, vemos a una candidata que no representa a un bloque de fuerzas políticas, sino una alianza de partidos que tienen diferencias en varios aspectos y que han tenido muchos problemas para organizarse y enfrentar al gobierno de López Obrador. Pero, además, Xóchitl es una candidata que intenta establecer un puente con la ciudadanía y abrir espacios a su participación.

Hay diferencias abismales entre estos dos procesos que estamos observando, por lo que no son comparables. Claudia Sheinbaum es una candidata que se fragua en la estructura del gobierno desde hace dos años prácticamente, mientras que Xochitl es un personaje que irrumpió de pronto, en condiciones que la colocaron rápidamente como una candidata viable para la presidencia.

Xóchitl ha tenido que tomar al vuelo su propia candidatura, elaborar algunas consignas para meterse y defenderse del golpeteo oficial, recorrer el país, resistir el acoso y la hostilidad del gobierno, esperar a que los partidos se pongan de acuerdo, etc., pero es obvio que no tiene todavía una estrategia de campaña. No está todavía en la campaña sino en la afinación de su candidatura.

Es seguro que al iniciarse la campaña oficialmente, en un par de meses más, veremos una etapa distinta. Ahí vamos a poder medir con mayor precisión si su candidatura es competitiva y si tiene una oportunidad de ganar la presidencia.

Pero su impulso no ha decaído hasta ahora y a pesar de todos estos problemas. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a ver y a evaluar a los candidatos y las candidatas desde otros esquemas tradicionales, viendo el poderío de las fuerzas que representan. Pero esta campaña no va a seguir por esos carriles.

La fuerza y las posibilidades de Xóchitl, hay que decirlo claramente, no va a depender de los partidos que integran la alianza, sino de su capacidad para integrar y despertar el interés de la ciudadanía. No hay que perder de vista este punto.

Mientras la candidata oficial de Morena va a intentar basar su triunfo en los votantes que han sufragado por ese partido desde 2018, y de aquellos que están recibiendo algún apoyo social del gobierno, Xóchitl por su lado tiene que buscarlo en una ciudadanía más amplia y entre los sectores que se han decepcionado de los gobiernos de Morena y de López Obrador.

Mientras una candidata va a apelar a la “continuidad”, es decir que siga el gobierno de Morena, la candidata de la oposición tiene que convocar a cambiar y enderezar el rumbo que le imprimió AMLO en aspectos clave de la vida nacional.

Las dos son ideas que tienen fuerza en sí mismas, por lo que no es fácil descartar en este momento a ninguna. Habrá votantes que quieran que todo siga igual, pero también muchos que reclaman que tiene que haber un cambio.

Hacia allá vamos.

* El autor es analista político