La calma aparente

Después de la elección del 6 de junio, existe una calma aparente, la oposición, si se le puede llamar así, no ha expresado manifestación en contra. Ningún partido opositor ha demandado formalmente ante las instancias correspondientes por las irregularidades que existieron ese día. La violencia fue desatada desde el poder, según testigos, para no perder el poder. Si analizamos en retrospectiva, llegaremos a la conclusión de haber vivido una jornada más atípica en la historia reciente de Baja California. Si bien en elecciones anteriores habíamos tenido atracos descarados de urnas, violentando la tranquilidad de los ciudadanos y demás prácticas de mapaches electorales.

En esta ocasión surgieron nuevos sucesos, como lanzar a las casillas cabezas de sujetos decapitados e incendio de casillas y boletas; por ello, llama la atención la lentitud y, en algunos casos la omisión, tanto de las autoridades policiales como de las electorales, que no realizaron su tarea. Muchas personas sospechan que todas estas acciones fueron promovidas desde las esferas gubernamentales ante el temor de perder la elección. Se observó una acción concertada en todo el estado de parte de la única institución que posee el monopolio de la violencia y la represión. Ese día de la elección nos quedamos estupefactos, no podíamos creer lo que estaba sucediendo en el estado, todos estaban sorprendidos, electores y funcionarios de casillas: hordas de enfermos en proceso de rehabilitación hicieron acto de presencia en los centros de votación ubicados en todo el estado, donde crearon el desconcierto.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Las instrucciones que tenían era crear el caos, según declararon ellos mismos cuando fueron arrestados, intimidar a los electores, provocar enfrentamientos y violencia para inhibir el voto de la sociedad. El partido en el poder estaba convencido de que si los votantes salían a sufragar perderían la elección. Nunca en la historia de Baja California se había perpetrado tanto vandalismo electoral tan descarado. Desde la amenaza de terminar con los apoyos económicos, pasando por la compra del voto, no se diga la parcialidad de las autoridades electorales, incluyendo al consejo estatal a los distritales y además el tribunal de justicia electoral. Todo se confabuló para bajar a algunos candidatos de la contienda utilizando las leyes e instancias encargadas de impartir justicia para lograrlo. Se solaparon incidentes que se produjeron como el robo de urnas, quema de las mismas, rodaron cabezas de personas decapitadas ante el estupor de la autoridad y de las personas que en esos momentos se encontraban en las casillas.

Prácticas supuestamente superadadas como el embarazo de urnas, el ratón loco y carrusel estuvieron a la orden del día. Los mapaches hicieron acto de presencia, fue una acción concertada mezclada con violencia política. Nunca nadie imaginó que esto pudiera suceder en un estado progresista con altos niveles de educación y una cultura de civilidad política. Todo se realizó con un cálculo de cirujano, habría que ganar a toda costa, por las buenas o por las malas. Los centros de rehabilitación del estado abrieron sus puertas para que emergieran vándalos en estado de “recuperación” para crear caos y violencia.

Contrario a los objetivos que se persiguen en estos centros para incorporarse a la sociedad, fueron coaccionados por poco dinero para amedrentar a los votantes y crear un clima de violencia. Como puede observarse la patología del poder orilla a perder la percepción de la realidad y a vender la idea de que, si ellos no están en el poder, el gobierno se vendrá abajo ya que ellos son los únicos que pueden gobernar. Como en la época medieval sostienen que dios los ha elegido para ejercer el poder, por ello, se aferran a él sin ningún recato, sin ningún pudor, perdiendo la vergüenza, la moral, la ética, que los dibuja de cuerpo entero, que han arribado al poder para servirse y no para servir a la sociedad como debiera de ser. En ese contexto, recurren a todo tipo de trucos con tal de conservar y reproducir el poder para ellos, sus familias y su pandilla. La subversión electoral no solo se dio en Baja California sino en todo el país, alrededor de un centenar de candidatos fueron acribillados por el crimen organizado. ¡Mientras que la oposición pareciera disfrutar “el sueño de los justos”!

*- El autor es economista egresado de la UABC.