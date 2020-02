La apuesta

"La cometa se eleva más alto en contra del viento,

no a su favor"

Churchill



Con el recientemente iniciado juicio de destitución (impeachment) en contra del presidente de los Estados Unidos de América (el republicano Donald Trump), impulsado por la mayoría demócrata de la cámara de representantes, en los hechos, ha iniciado ya la carrera por lo que habrá de ser la batalla final del próximo mes de noviembre en que se llevarán a cabo elecciones presidenciales.

Así las cosas, teniendo en claro que los republicanos controlan la mayoría en el Senado por lo que las posibilidades de que el mencionado juicio prospere son prácticamente nulas, lo que evidentemente tenemos es una estrategia anticipada de golpeteo político y mediático por medio del cual los opositores a Trump parecieran definir desde ya lo que será su apuesta con la intención de arrebatarle la Casa Blanca.

En este contexto, lo primero que habría que advertir es que pese a que la popularidad del Presidente no está en su mejor momento, si le abona el hecho de que las condiciones de económicas de su país bajo su administración, pésele a quien le pese, han mejorado.

He ahí lo que quizás le represente su mayor fortaleza para seguir sosteniendo lo que en muchos sentidos pareciera ser cierto no solo bajo la óptica del gobierno en funciones, sino bajo el criterio de buena parte del electorado... todo el tema del impeachment resulta ser el grito desesperado de una oposición que no ha sabido construir un adversario de peso que pueda hacerle frente.

Ahora bien, concediendo lo anterior en cierta manera, de igual forma cobra sentido por parte de quienes impulsaron el juicio hasta llevarlo a los hechos, el explotar y exhibir los excesos de un mandatario autoritario y desmedido en el uso de su poder al cual hay que provocar y retar para que salga de su zona de confort cometiendo los errores que seguido ocurren cuando las circunstancias le exigen posicionamientos claros y públicos respecto a su proceder en la gestión de gobierno.

Así las cosas, con la intención del voto extremadamente dividida y anteponiendo el hecho de que no será destituido, veremos y diremos respecto a cómo salen ambas partes (acusado y acusadores) ante la opinión pública norteamericana tan propensa a cambios de parecer repentinos de acuerdo a la circunstancia y la coyuntura.

Lo anterior como la antesala que habrá de definir en qué posición de competitividad llegan los contendientes finales para las campañas presidenciales que muy seguramente habrán de enfrentar a Donald Trump y Joe Biden en la búsqueda de la presidencia, que, una vez más, igualmente habrá de ser definida por entre 10 y 15 estados de la Unión Americana partiendo de la base de que el voto duro del resto está claramente identificado en demócrata ó republicano más allá de quién sea el candidato, por lo que, en este escenario, pareciera ser que las posibilidades de reelección de Trump se ven favorecidas sin duda alguna, luego entonces, habrá que provocarle desde mucho antes para que sea él y no su gobierno el que tropiece pudiendo perder así las elecciones.





*El autor es editorialista local/consejero CDEM.