La actitud ante la vida y los negocios

Justo hace dos semanas una excelente amiga me realizó una pregunta muy interesante: ¿Cómo mantienes esa buena actitud constante? Así que este artículo está dedicado para ella y para todos mis lectores…

La primera respuesta que puedo ofrecer es que no lo sé con exactitud ya que al igual que todos, soy un ser humano y hay momentos que no siempre tengo la mejor de las actitudes, pero si la disciplina y el compromiso. Sin embargo, los conocimientos, habilidades y experiencias son importantes. Pero si no se tiene la actitud correcta, te aseguro no vas a poder hacer frente a los obstáculos que encontrarás en tu vida. Sin importar cuáles sean, tu actitud será determinante. Porque en cada oportunidad, la forma en la que reacciones y enfrentas los desafíos, es TÚ decisión. Y esa decisión hará toda la diferencia.

Con la actitud correcta, puedes aumentar tu productividad, resolver problemas, trabajar mejor en equipo, fomentar mejores relaciones y generar más ingresos. Comprométete hoy a ver en cada crisis, una oportunidad. A convertir cada desafío, en una ventaja.

Lo que sí sé es que el mantener una buena actitud es una responsabilidad totalmente mía, es mi elección y de nadie más, no puedo ni debo esperar a que alguien más lo haga por mí, no es endosable y debo poner atención a ello. Intento estar bien porque la vida te va poniendo retos y debo estar preparado para resolverlos. Es mi cancha y yo decido como jugar con esta pelota y solo tengo dos opciones: meter GOL ó no hacerlo.

Lo que sí puedo decir, es que una vez que descubres tu propósito de vida y determinas la razón por la que te levantas cada mañana, eso es justamente lo que le da sentido a la vida y para ello se requiere de una excelente actitud para salir adelante. La actitud muestra el modo en el que una persona afronta la vida o se enfrenta a una situación concreta. La actitud muestra la verdadera fortaleza de un ser humano que puede sobreponerse a través de su actitud ante una circunstancia adversa como bien muestran los casos de personas que se crecen ante la adversidad ya sea ante la vida ó en los negocios.

Tratando de responder a la pregunta yo la respondería así…. Es un tema de cómo te visualizas. El cómo te ves. La visualización es una poderosa herramienta que te ayuda a alcanzar tus objetivos. Y la clave para que esto suceda radica en tener la actitud correcta, los pensamientos adecuados, un diálogo interior positivo y alentador, de manera que la visualización viene a ser un paso más en la construcción de mi futuro, de lo que deseo e incluso, tiene un efecto directo en mi disciplina. Recuerda que la mente CREA lo que la mente CREE.

Aferrarte a esta frase. No importa que tan complicada esté tu situación. Recuerda que la vida te pone a prueba todos los días y tú decides si te forjas cómo el hierro o te rompes cómo un jarrón. Nadie tiene la vida resuelta. No te sientas exclusivo/a de tu realidad, también puede ser la de otra persona, así que mentalizarse en que lo vas a lograr, verte hasta en el otro lado del río es complicado, pero no imposible. Y máxime si tienes todas las variables en contra. Y justo aquí es donde tú debes de decidir hacer o no hacer que las cosas sucedan.

Sin embargo, la visualización puede ser complicada en algunos casos. Ya que, si eres de esas personas inseguras o que tienen una baja autoestima, es probable que cuando visualizan, lo hacen en base a sus miedos, a sus inseguridades y a las cosas que pueden salir mal. Lo anterior afecta directamente el resultado ya que su charla con su interior está basada en el desánimo y desafortunadamente se hace realidad ese mal sueño.

Henry Ford, decía que “Tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, en los dos casos tienes razón” y esta frase es una manera muy sencilla de explicar que tus propias expectativas sobre ti, y lo que esperas o visualizas se hará realidad, independientemente que las circunstancias jueguen a tu favor o en contra.

Por lo anterior cambio la pregunta de ¿Cómo mantienes esa buena actitud constante? a ¿Cómo me visualizo? Tratando de usar la visualización como una herramienta de progreso y para ello vas a necesitar 4 ingredientes:

1.- Elige un objetivo. Un eje que te mueva. Un anhelo. Y cuando lo tengas claro, debes de escribirlo, sentirlo, tocarlo, creerlo, incluso imaginarlo.

2.- Debes ser lo más detallista posible. Escribe cómo te sentirías si lograras ese objetivo y a quien ayudas si logras tu meta. No pienses solo en ti. Hay gente que seguramente estará al pendiente de tus avances y a quien ayudas. Hay que recordar que pocas personas te acompañarán en tu proceso, porque la mayoría quieren ser parte del resultado.

3.- Visualiza este objetivo varias veces al día. Las veces que te dé la gana. Que nadie te robe tus sueños. No importa lo que digan de ti, tú sigue adelante. Recuerda que es parte de tu diálogo interno.

4.- Tus sueños, son tuyos y de nadie más. Te recomiendo poner un pizarrón de corcho tupido de fotos de lo que quieres tener y hacer. Y cuando tengas algún sentimiento de temor sobre tus planes futuros, sustitúyelos inmediatamente por imágenes donde te observes disfrutando de haber logrado tu meta.

El proceso creativo tiene tres elementos poderosos: la imaginación, la emoción y las palabras. Cuando unes tu imaginación con un gran sentimiento y te conectas profundamente, es difícil que no lo logres. Sin embargo, en ocasiones, los obstáculos diarios hacen perder la emoción del momento y, en consecuencia, puedes desconectarte de tu proceso creativo. La visualización es una herramienta gratuita, no la compras, la adoptas y es necesaria para alcanzar tus metas. No te detengas. Primero eres TÚ.

Entiendo que es duro reconocer que temas que tenías aparentemente superados han ganado terreno. No se trata de saber quién está bien y quien no. Se trata de reconocer, que todavía tienes mucho que aprender. No te atormentes tanto con el futuro. Sé paciente, pero también sé amable contigo. Enfócate en el presente, en el que vives y vibras. Vibra como se te dé la gana, pero en POSITIVO. Eso es ACTITUD.

El tema no es la vida, es tu mente. Esa poderosa herramienta que hace lo que tú piensas, así que si piensas tonterías y te imaginas cosas que nunca son ni serán, entonces tendrás un resultado pésimo. Y aquí es donde entra esa visualización donde te empuja a tener la ACTITUD que se necesita. Así de simple. No eres el centro del universo. Entiendo que dejar a un lado tus miedos y CAMBIAR no es de inmediato, pero no puedes ir por la vida cayéndote en los mismos hoyos de siempre.

La actitud se trabaja de una forma consciente a través de una decisión personal. En este sentido, tienes dos opciones. Tener una actitud pesimista, derrotista y de fracaso lo que te conduce de una forma inevitable al pensamiento negativo, al dolor y al sufrimiento. O, por el contrario, puedes adoptar una actitud positiva, alegre, entusiasta y enérgica lo que te conduce a la ilusión,la conexión con el presente, la felicidad y el éxito.

La actitud, disciplina y compromiso, las llaves que te ayudarán a cruzar ese río del que tanto te hablo.

No somos los de antes…somos los de ahora en ADELANTE.

* El autor es Director de Tafoya y Asociados.