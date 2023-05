Este es un envió con un asunto “estrictamente personal”.

Pido a la vez una disculpa a la empresa de El Imparcial o La Crónica en que escribo este tema. Reitero, es estrictamente personal entre la UABC y yo.

A miles de universitarios, incluso cientos de mis alumnos egresados de Arquitectura y una considerable cantidad de profesores, tenga usted lector la seguridad que les será imposible creer que después de 28 años como profesor de la hoy Facultad de Arquitectura y Diseño, antes Escuela de Arquitectura, y seis años más en la Escuela de Artes, hoy Facultad, no recibo de la UABC ni un cinco partido por la mitad. Increíble. Entraré en detalles: en 1972 a pedido del entonces director de la Escuela de Arquitectura recién fundada, el arquitecto Rubén Castro Bojórquez, me invitó a impartir la materia de dibujo del natural, que era fundamental para la formación de los arquitectos.

En los años 70, ya había logrado un prestigio como artista plástico y era Director de la Escuela de Artes Plásticas del Estado. Con los años fui superando como profesor de arquitectura, mi destreza, para impartir la materia de perspectiva a mano libre entre los estudiantes de arquitectura. Estos dibujaban en mi materia directamente plazas, residencias de interesante diseño, hoteles, bancos, el nuevo Centro Cívico, etc. Pronto logré el aprecio de aquellos estudiantes que en el futuro serían los principales directivos de la hoy Facultad de Arquitectura y Diseño.

A los 28 años de servicio en Arquitectura, abandoné mis horas por causa de una enfermedad que no me permitía seguir laborando. Sin protocolo alguno, - gran error mío-, sin cuidar una pensión básica, me retiré, y aun así, la UABC me seguía cubriendo mis horas. Lo que no esperaba: que una funcionaria de finanza de la UABC después de seis años que se me cubría mi sueldo, cortara para siempre este apoyo que creía merecer (eran ya 28 años al servicio de los estudiantes de arquitectura). Mi primer impulso fue demandar a la UABC por este acto injusto. Pensaba que era lo correcto dada mi trayectoria en la UABC, de lo que hablaré al final de este envío. Al suspender este apoyo citado amenacé con demandar a la institución. Hice el ruido suficiente ante los funcionarios de finanzas, e incluso, directamente ante la funcionaria que ordenó la suspensión de mi mensualidad. Este reclamo llegó hasta el rector Alejandro Mungaray Lagarda. Por la misma razón el rector Mungaray, un atardecer de tantos, me visitó en mi museo y taller de mi domicilio, en Mexicali. Lo acompañaba Ángel Norzagaray y me pidió, de hecho me suplicó, que no los demandara, e incluso, a cambio me ofreció un payo en pecunio a fin de que me quedara tranquilo. La oferta no lo acepté, incluso le prometí al ex Rector suspender mi demanda. Enorme estulticia la mía de lo que me arrepiento naturalmente. Termino: en 1963, la primera exposición de mis pinturas la patrocinó la UABC. Fue en un local comercial desocupado, frente al cine Curto. La UABC en esos años iniciaba, no contaba con infraestructura urbana. La promovió el Dr. David Piñera Ramírez, primer director cultural de la UABC. Esta muestra fue inaugurada por el ex rector Rafael Soto Gil. En la gestión del mismo Mungaray invitó a tres artistas plásticos destacados en el Estado para dar forma y contenido a la primera Escuela de Artes de la UABC. Yo fui uno de ellos.

En 1992, siendo profesor de Arquitectura, se me concedió el reconocimiento al Mérito Académico. En 2010, recibí el reconocimiento de Profesor Emérito (ya estaba yo retirado de la UABC). La entrega del reconocimiento la hizo el rector Dr. Gabriel Estrella Valenzuela en una ceremonia con el Consejo de la UABC en pleno. El Consejo de la Facultad de Arquitectura y Diseño, al cumplir 40 años de su fundación, en una reunión plena decidieron proponer al Consejo Universitario un reconocimiento a mi persona, como Profesor Emérito. El pleno del Consejo de la facultad lo logró. Me sorprendió haber sido el elegido de entre tantos profesores de prestigio en Arquitectura. Desde el 2011, en la gestión del rector Dr. Felipe Cuamea Velázquez, la Sala de Artes del Centro Comunitario de la UABC, campus Mexicali, lleva mi nombre: Sala de Artes Rubén García Benavides.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.