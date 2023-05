La Suprema Corte, ¿Es reaccionaria?

Un rosario de agresiones contra la Suprema Corte de la Nación endilgó el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber eliminado el Plan B a fin de recortar los recursos del INE entre otros aspectos contenidos en el citado plan B del presidente.

Las ofensas tanto de Obrador como de los incondicionales de Morena (e incondicionales del presidente, debo puntualizar) han provocado un enorme ruido; un notorio escándalo. Con frecuencia ha sucedido lo que en el México de ayer, con el PRI en el poder resultaba de hecho imposible: desobedecer al presidente en turno. Es lo que ha hecho hoy la Suprema Corte, mandar al demonio las ocurrencias y proyectos ideológicos de Andrés Manuel López Obrador. Los ángulos y a la vez las múltiples vertientes que el Plan B citado contiene son varias todas importantes, pero este escribano se va a referir al sermón ideológico de Obrador al irse sin recato alguno contra la Suprema Corte. Lo repite el presidente cada vez que abre la boca: “Los ministros de la Suprema Corte los debe elegir el pueblo”. Esta propuesta de hecho religiosa, similar al llamado de los aleluyas en favor de Cristo, Cristo es amor; Cristo es la verdad, Dios soy yo. Así de simple. Me explicaré. Nada que ver con los resultados positivos de su gobierno, y son varios, que incluso en otros envíos he me he referido a ellos. La democracia de acuerdo con los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador se debe sustentar en el pueblo. El pueblo tendrá la última palabra. Éste a la vez debe elegir a los ministros de la Suprema Corte; y será sin duda, el pueblo el que debe decidir todo. En el Congreso, en el Senado. ¿Te das cuenta? Y ni hablar del presidente en turno. Sin embargo, un trascendental proyecto de Obrador, merece todo el apoyo, esto es: la ayuda a la pobreza de las mayorías. No queda alternativa a ningún partido político, grupo o persona; por esta determinación de Obrador supera en su beneficio y de Morena a todos los partidos políticas y se mantiene en el poder con mucha fuerza.

Solo se debe puntualizar un punto; un detallito: la democracia del señor presidente es una democracia comprada. Si en Cuba, por un plato de arroz diario a cada familia se aseguraba las multitudes en favor de Fidel Castro, hoy en México, los apoyos económicos a millones de familias y/o personas en una enorme variedad de circunstancias que la recién creada Secretaría del Bienestar ha estado dando es, no hay duda, para favorecer la democracia del pueblo en favor de Obrador. Y el presidente lo sabe; Andrés Manuel es el principal orquestador de esta democracia manipulada. El adjetivo “manipulada” es fuerte, pero es la realidad. Mas queda algo pendiente en extremo importante: Ningún otro presidente de México, había hecho lo que Obrador ha estado haciendo: aliviar la pobreza de las mayorías; de esas mayorías marginadas, sin el protocolo de las ayudas ya históricas que ha estado ofreciendo el IMSS. Esta determinación de López Obrador es en extremo razonada; definitivamente al margen de las ocurrencias del mandatario. Este apoyo multitudinario a la pobreza logra al mismo tiempo una democracia de las mayorías; lo que el mandatario llama: “El pueblo” y, tal parece, lo tiene plenamente calculado. Que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por el pueblo es de hecho un subterfugio muy hábil que muestra a la vez agudeza política de Obrador. Insinuar que los ministros de la Suprema Corte los debe elegir el pueblo es a la vez aprovecharse de las preferencias del pueblo a su gobierno y al él. Ello o esto no es democracia y debo repetir: es un subterfugio finalmente con el fin de mantener el poder. Los más importantes funcionarios de todo gobierno, incluso el de México debe ser elegido, acota el comentarista, en una competición cerrada e inteligente de todos los partidos y sobre todo de las más importantes inteligencias del país; de este México nuestro o de cualquier otro. Por otra parte, diga usted paciente lector, ¿si la enorme pobreza de los mexicanos que de hecho adoran a Obrador son los más indicados para elegir los ministros de la Suprema Corte.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.