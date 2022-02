La Noche más Larga

SOMOS LO QUE HACEMOS

México regresó a ser el país de un solo hombre, es esta la preocupación más grande que pesa sobre el escenario nacional y que marcará el futuro de nuestro país. Deseo de todo corazón que la noche que hoy nos cubre no sea muy larga y que, al despertar, cuando demos cuenta del recuento de los daños estos no sean irreversibles.

El 27 de Marzo del 2020 publicamos un desplegado a nivel nacional firmado por más de cinco mil ciudadanos que nos inconformamos por la farsa de la consulta con la que se canceló la inversión de Constellation en Mexicali, lo titulamos “México no es su Imperio”, (lo puede consultar en https://twitter.com/mxlifiorentini/status/1492640740677230592?s=21), con dos años de antelación advertimos que la forma en la que Andrés Manuel ha ejercido el poder, su extrema concentración, la falta de contrapesos al interior de su equipo, el culto a su persona y la falta de carácter de muchos de los políticos más preocupados por quedar bien, por la alabanza antes que anteponer los intereses de nuestra gente a los suyos hoy dan señas peligrosas que no sólo han nublado el juicio del presidente sino que han magnificado en su persona la megalomanía de sentirse elegido para la transformación del país.

Es que “el mejor presidente de la historia de México” igual premia a un remedo de mal gobierno como el “Inge” que no es Inge y que tampoco será “Subse”, Jaime Bonilla, que defiende a acosadores sexuales como Salmeron o Salgado Macedonio, o ataca a los que hemos combatido sus ideas, o decide violar la ley si se trata de periodistas que ejercen el derecho a la crítica y no su deseo de sumisión incondicional.

Este gobierno ha sido tan destructivo que entre la cancelación del aeropuerto y lo inyectado a PEMEX y CFE ya dilapidó 3,000 billones de pesos. ¿Sabía usted que el Gobierno Federal acaba de otorgar la jubilación a los trabajadores del SME que fueron liquidados en el 2004 y que la SCJN sentenció que no les correspondía? tal prerrogativa nos costará casi 2,000 millones de pesos anuales, cantidad similar a la estupidez de disminuir en 10 años la edad de jubilación a los empleados de CFE. La obsesión de López Obrador por ser recordado como el sucesor de Lázaro Cárdenas le costará al país otro billón y medio de pesos de aprobarse la contrareforma eléctrica.

Carlos Loret junto con Mexicanos en Contra de la Corrupción evidenciaron el conflicto de interés de que el hijo del presidente viviera en una casa propiedad de un ejecutivo de una empresa beneficiada con contratos multimillonarios de PEMEX, la reacción presidencial ha sido tan ruin que López Obrador ha utilizad la fuerza del estado para atacar a un periodista que ha sido crítico de su gobierno, nuevamente viola la ley al difamar y exhibir información privada respecto a sus ingresos, poco importa si son muchos o no, el derecho a no ser tratado de esta forma por parte del presidente es sagrado. Nosotros tuvimos la mala copia de Bonilla, me consta a título personal.

Deseo que la noche no sea muy larga y que el despertar llegue pronto; poco espero de los políticos de Morena, más preocupados por adular al “mejor presidente en la historia” que por ver de frente por los intereses de nuestra gente.

*- El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.