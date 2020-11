El tiempo electoral oficial para Baja California se acerca. Será la primera semana de diciembre cuando arranque el proceso, pero desde hace meses la tensión política ha llegado para quedarse.

Un gobernador, Jaime Bonilla que un día sí y otro también ataca públicamente a sus adversarios, de partidos opositores, del mismo Morena, hombres, mujeres, políticos, empresarios, periodistas.

Pero últimamente, y sobre todo, en contra del presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz. Se ha convertido en el blanco de los ataques y a quien no le quita el guante de la cara.

Sin embargo, el viernes pasado llegó la propuesta inimaginable, la invasión total a la esfera de la vida pública municipal, por parte del Ejecutivo estatal.

Como si estuviéramos en una puesta en escena de la Ley de Herodes, Bonilla y sus asesores jurídicos propusieron la reforma al artículo 42 de la Ley de Régimen Municipal del Estado de Baja California. Una modificación que se resolvería con solo 13 votos y sin tener que pasar a los cabildos.

Los diputados cumplieron con su papel, con 16 votos a favor aprobaron la iniciativa para que el congreso sea el que apruebe la solicitud de licencia para separarse del cargo por más de 30 días, de una alcaldesa o alcalde, en donde además sea el gobernador quien proponga al sucesor, a través de una terna, cuando el suplente no pueda asumir el cargo por cualquier circunstancia.

Anteriormente el artículo 42 establecía que la solicitud de licencia para separarse provisional o temporalmente del cargo de un Munícipe, sería resuelta en definitiva por el Ayuntamiento.

La reforma aprobada el sábado pasado es considerada como inconstitucional, la invasión de un poder a otro, es una agresión a la autonomía municipal, considerando que la fracción I segundo párrafo cuarto del artículo 115 constitucional establece:

“Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley”, lo cual significa que la figura del suplente fue trastocada por la iniciativa del Ejecutivo estatal, aun cuando se diga que en permisos de menos de un mes, los suplentes se quedarán.

Es un poder pisoteando a un municipio y su derecho a la autonomía.

Esta aprobación se da en un ambiente caliente, enrarecido, lleno de crispación social, de polarización, con un gobernador que sin el menor recato utiliza los instrumentos del estado para generar miedo. Temor ante la persecución, en materia impositiva, fiscal, cobros de agua, posibles detenciones, pasando por la exhibición pública en los morning show del mandatario estatal.

Un mandatario que sus odios y animadversiones personales los convierte en políticas de estado, incluyendo reformas legales.

En donde mide con leyes y varas diferentes a sus enemigos y amigos. Un gobernante que lo que es pecado en sus oponentes, lo convierte en virtud en sus afines.

Las reacciones no se han hecho esperar, aunque con sigilo y hasta el momento tímidas, los grupos opositores, empresariales, los partidos políticos, salen de su modorra y empiezan a mostrar algunas reacciones colectivas ante esta aberración jurídica, que profundiza aún más el mal escenario para el entendimiento político.

Si no fuera la realidad, diría que esta comedia satírica me gusta, pero no, es el gobierno real de Bonilla.

La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.