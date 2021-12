La Fiscalía de B.C. poco efectiva

Durante la semana pasada pude leer una nota de la Agencia Proceso que se titulaba “El 99% de los delitos cometidos en México no son esclarecidos: Impunidad Cero”, me recorrió un escalofrío por mi cuerpo, que fuerte me dije, pero es evidente que han fallado las fiscalías y procuradurías en México. Por ello decidí conocer qué es Impunidad Cero y encontré que es una organización civil que tiene el fin de estudiar, analizar y visibilizar la impunidad para poder combatirla.

Ahora comprendo por qué hay miles de delitos y pocos resueltos. En un estudio que realizó Impunidad Cero, de la cual se desprende la nota de Agencia Proceso, se dará cuenta de lo que digo. Por ejemplo en su gráfica de diagrama de impunidad en México, nos habla de 27 millones 639 mil 205 delitos ocurridos (100%); 2 millones 782 mil 409 fueron denunciados (10.1%); 1 millón 860 mil 292 iniciaron una investigación (6.7%) y 318 mil 167 fueron resueltos (1.2%). 98.8 % no se resuelven.

Por ello las cifras negras de delitos no denunciados. A cuánta gente no le han robado la batería de su auto, el catalizador, el tanque de gas, el celular, la cartera, etc., y prefiere, antes que denunciar, adquirir uno nuevo.

Renunció el Fiscal General de Baja California, Guillermo Ruíz Hernández y la gobernadora le da un reconocimiento por su labor al frente de la Fiscalía, creo que Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha leído este reporte de Impunidad Cero estoy seguro. Revisando los niveles de confianza de las fiscalías o procuradurías son: Nuevo León 19.6 % (gobernado por un independiente y ahora por Movimiento Ciudadano), Aguascalientes 19.4% (gobernado por el PAN) y Yucatán 18.4 % (gobernado por el PAN). Baja California ocupa el lugar 26, con un 9.3 % de confianza.

En la efectividad de órdenes de aprehensión Yucatán vuelve aparecer, pero como el estado que más órdenes de aprehensión cumplimenta 71%; mientras Baja California su efectividad es del 39.3%, ni siquiera el 50 por ciento. El último de la lista es Nayarit con 8.9 % de efectividad.

Por ello han crecido los delitos y homicidios en el país, no se persiguen los delincuentes, no se investiga adecuadamente. Los que hemos denunciado uno o más delitos nos quedamos esperando la comunicación de la entonces procuraduría, hoy fiscalía, para decirnos que ya detuvieron a los rateros, en mi caso, y que recuperaron lo robado, pero eso jamás pasará y menos cuando observo estos datos.

Por ejemplo, en muchas colonias los habitantes saben dónde venden droga, menos la policía; la gente sabe quién roba, vende droga o ha matado a alguien, pero no denuncian porque no hay garantías.

En cuanto a los homicidios dolosos, las entidades con mayor impunidad son Morelos con 99.6 %, Oaxaca 99.4 % y Guerrero 98.8 %. Pero no crea que Baja California se escapa de cifras altas de impunidad en homicidios dolosos 91.2 %. ¿Y cuál es el estado con menor impunidad en homicidios dolosos? Yucatán 24.2%.

Hay que reconocer que en Baja California el porcentaje de delitos denunciados es del 10.2 %, pero la posibilidad de esclarecimiento es del 2.77 %. Con estos porcentajes, en Baja California de cada 100 delitos cometidos solo 2 se esclarecen y hay una impunidad del 98 %. ¿Se habrá burlado Marina del Pilar Ávila Olmeda de Guillermo Ruiz al entregarle el “reconocimiento a su labor”? Los números son fríos y no tienen partido.

* El autor es Periodista independiente.