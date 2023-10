En octubre del ya casi centenario 1910, cerca del lago de Tiberíades -también llamado mar de Galilea- un grupo de judíos que emigraron de Europa del Este crearon el primer kibutz.

Un kibutz es una comunidad agrícola autosuficiente tanto en lo económico como en lo social, que se rige por decisiones tomadas por una asamblea general integrada por sus habitantes.

En el Kibutz el trabajo es colectivo basado en principios sionistas, que es una ideología nacionalista con un marcado énfasis en la autosuficiencia, la cooperación y la igualdad.

Desde los kibutz se impulsó la creación e independencia del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948 por la célebre figura de David Ben-Gurión, lugar que sirvió de refugio para muchos judíos víctimas de la persecución nazi...

En contraste, en 1987 surge el grupo paramilitar y político palestino Hamás, a causa de la primera intifada, que es la insurrección de palestinos -en su mayoría jóvenes- ante las fuerzas israelíes de ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania…

Desde sus orígenes, el movimiento denominado Hamás se ha caracterizado por dos grandes obsesiones: Destruir a Israel e instaurar en su lugar un estado islámico palestino.

Hace poco, en pleno “sabbat” -día sagrado para los judíos- Hamás lanzò la mayor ofensiva desde la guerra árabe-israelí -50 años atrás- del Yom Kipur que significa “Día de la Expiación”. Momento obstinadamente seleccionado para que el agravio fuera mayúsculo.

La Unión Europea, integrada por Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa.

Rumania, Suecia y Suiza; así como los Estados Unidos, consideran que Hamás es un grupo terrorista.

En cambio, el presidente de México con actitud mediocre no toma partido porque se autocalifica como pacifista con su pseudopolítica “de abrazos, no balazos”, que incluye a narcotraficantes y ahora a terroristas, a pesar de que una terrible guerra se ha desatado.

LA PALABRA DE HOY:

KIBUTS Palabra hebrea que proviene de 'qibbus' y que tiene el significado de grupo o reunión. En inglés 'kibbutz', en francés 'kibboutz' y en español kibutz que el Diccionario de la Real Academia define como: “En Israel, colonia agrícola de producción y consumo comunitarios”.

DE MI LIBRERO: ÈXODO

“Éxodo es una novela escrita en 1958 por el novelista estadounidense León Uris acerca de la fundación del Estado de Israel, basado en el nombre del barco Éxodo durante la inmigración en 1947”.

“En 1956, Uris cubrió el conflicto árabe-israelí como corresponsal de guerra. Dos años más tarde, Éxodo fue publicado por Doubleday & Company. La idea del libro surgió de una conversación con el autor y Malcolm Stuart, su agente. Éxodo se convirtió en un fenómeno editorial internacional, el mayor éxito de ventas en los Estados Unidos desde Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind) escrito en 1936 por Margaret Mitchell”.

“La historia se desarrolla con el protagonista, Ari Ben Canaan, planeando la fuga y posterior transporte de cientos de refugiados judíos.”

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.