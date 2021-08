JBV Vs MPAO

Uno de los protagonistas de mis columnas ha sido, sin duda, Jaime Bonilla Valdez, gobernador, todavía, de Baja California quien a través de su mañanera, trasmisión diaria en la que arroja insultos y pleitos a diestra y siniestra. No tiene distinciones si es hombre o mujer, les pone motes y alias a cuanto personaje ha caído de sus gustos.

Un ejemplo de lo anterior fue Arturo González Cruz, a quien el propio Bonilla lo puso de alcalde de Tijuana, incluso, Bonilla dijo que no había ganado la famosa encuesta y que de todas maneras lo hizo candidato a presidente municipal. ¿En qué momento se le salió de sus querencias Arturo González Cruz a Jaime Bonilla? Hasta el momento lo ignoro, pero si usted lo sabe hágamelo saber, se publica mi correo electrónico. Lo trajo a toallazos una y otra vez, de flojo e irresponsable no lo bajaba, González Cruz quiso ser candidato a la gubernatura, Bonilla interviene de nuevo junto con Mario Delgado, dirigente de Morena y acuerdan poner a Marina del Pilar Ávila Olmeda, a pesar de que Bonilla tenía a Mario Escobedo y Armando Ayala.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La alcaldesa de Tecate, Zulema Adams también enfureció a Jaime Bonilla hasta perder el respeto a la mujer, llamándola Lady Salón de Belleza porque, decía el gober, se la pasaba más tiempo arreglándose en el salón de belleza que gobernando el Ayuntamiento. La acusa del incremento de la violencia y explota cuando no apoya su Ley Gandalla. Las mañaneras sirvieron para presionarla, Zulema ha resistido hasta ahora. Vino la campaña y su cliente fue Jorge Hank Rhon, le dijo de todo, también le atacó por no pagar gastos de conexión y agua del Casino Agua Caliente hasta que pagó todo y demás, que por la ley no se lo devolvieron, hasta señalaba que está gordo, claro que a Hank le valió madre.

Y como dice Adela Navarro “Jaime Bonilla vive en estos meses el año de Carranza”, y sí, Bonilla es un hábil estratega, o será Amador Rodríguez y se cuelga las medallas Bonilla. Adela Navarro es su columna habla del manejo de los diputados a su beneficio, en especial a Juan Manuel Molina, cuando en 2019 abrogan la Ley de Transición para amarrarle las manos a Kiko Vega. La directora de Zeta agrega que “la ley indicaba que 90 días antes de colcuir la administración estatal, el gobernador constitucional estaba limitado para la elaboración de convenios, contratos, concesiones, adquisiciones a largo plazo, endeudamientos y, en dado caso, deberían contar con un testigo del equipo del gobernador electo, o sea de Bonilla”.

Ahora que va a salir le voltea las cosas a Marina del Pilar, caída recientemente de su gracia, es Ley de Transisción la volvió a cambiar, gracias a sus empleados del Congreso, ahora, Bonila, puede seguir haciendo convenios, concesiones, contratos, endeudamientos y como dice Adela “lo que le venga en gana, con total libertad, sin informarle a la gobernadora electa y sin tener a un representante de Marina del Pilar Ávila en las negociaciones”: Por ello dio la concesión de los centros de verificación vehicular a una empresa estadounidense, como ejemplo.

Marina por su parte dijo que no contemplaba incluir a ningún colaborador de Bonilla y no solo eso, volverá a crear las secretarías que el furibundo de Bonilla quitó: Turismo, Medio Ambiente, Seguridad. Y para que de plano saliera del corazón del brabucón de Bonilla, Marina del Pilar dijo que echará abajo la municipalización del agua. Bonilla está furioso, solo que ya se va y el diputado Molina está en duda de seguir apoyando a Bonilla.