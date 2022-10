Inseguridad y salud mental

Los ataques sufridos en el albergue Peregrino y grupo Intermedia, la semana pasada, alertan ante la falta de seguridad y el tratamiento adecuado en la salud mental de migrantes y personas en situación de calle. Si bien es cierto se detuvo al migrante hondureño, por otros centroamericanos y agentes municipales, quedaron varias enseñanzas: Una que se requiere de manera urgente el reforzamiento de la seguridad en dicho espacio y dos lo relacionado con una política pública de tratamiento a la salud mental, en general, no solo pensando en la población migrante, sino en las personas que viven en situación de calle. Los flujos migratorios continuarán en México y esta frontera no estará exenta.

En los albergues los encargados lo saben y lanzan las llamadas de alerta, como el caso del responsable del Peregrino, Aaron Gómez, quien expresó que en otoño e invierno aumentan los flujos migratorios en Mexicali, luego del descenso de las altas temperaturas. También está lo acontecido tres días después en la Fundación Intermedia de canal 66, previo a su programa de Entrevistas, donde un hombre alterado roció con gasolina a una mujer con discapacidad y amenazó con prenderle fuego. Posteriormente el hombre fue detenido por agentes municipales, pero de nueva cuenta la alerta estuvo ahí. Las preguntas que se desprenden es si se están protegiendo suficientemente estos lugares, pero también si el tratamiento, en cuanto a la salud mental de las personas que deambulan en la calle, es el adecuado o deberemos de esperar a que suceda algo peor para reaccionar.

No debemos perder de vista que los migrantes, al tener que recorrer largos trayectos con recursos económicos limitados, sevuelven rehenes de grupos delincuenciales o pueden caer en el consumo de drogas. Se debe cuidar no caer en la estigmatización de grupos de personas en condición migratoria. En el tema que aquí nos ocupa, son dos casos aislados de personas con problemasde uso de drogas y evidentes daños en su salud mental. En esta región hemos visto anteriormente manifestaciones de violencia simbólica hacia los migrantes, especialmente contra los centroamericanos, recordemos el caso de Lady Frijoles, o la organización de vecinos para prohibir la instalación de un albergue en la calle 11. Actualmente, cientos de migrantes centroamericanos y sudamericanos se encuentran recluidos en centros de detención del gobierno federal en Chiapas. No han sido deportados. Tampoco pueden avanzar hacia la frontera norte de México para intentar cruzar hacia los Estados Unidos. Sobre todo son personas de Honduras y Venezuela.

No es descabellado anticipar que decenas de ellos estarán arribando en las siguientes semanas a esta ciudad. ¿Nuestros gobiernos están preparados? ¿Hemos aprendido algo en los últimos años acerca de las mejores formas de integrar a estos contingentes? Durante el 2020, 2021 y 2022 se incrementaron las consultas psicológicas a distancia, individuales y colectivas, en nuestra región. También, la prescripción de medicamentos para tratar la ansiedad y depresión, por parte de psiquiatras. Se ha visto una escasez de medicamentos para tratar estas enfermedades. El miedo socialmente compartido ha sido uno de los efectos de la pandemia. Hoy se le une el miedo colectivo ante la inseguridad pública vivida en Baja California. El miedo es una emoción sensorial bioquímica experimentada en lo individual y además, construcción simbólica en el orden sociocultural. Puede ser respuesta positiva ante la percepción de peligro, paralización individual o anomia social. La pandemia echó luz y amplificó ante nuestra mirada una serie de problemas sociales complejos que no son nuevos, pero, que parecían estar invisibilizados. Soterrados. El miedo nos ayudó a redescubrirlos y observarlos en otra dimensión. Ojalá hayamos aprendido todos. La verdad sea dicha.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.