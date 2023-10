Inquietante agresión

El mundo no descansa. Virus, pandemia, cambios drásticos en el clima, conflictos bélicos en Rusia y Ucrania, amenazas militares de Corea del Norte y China y, desgraciadamente, lo último que está pasando en Israel por el ataque del grupo Hamás.

Aquí en México pensamos que eso pasa lejanamente y que es entre grupos religiosos y por ideologías desquiciadas. Pero no estamos muy lejos ni somos ajenos a los efectos de esos atentados. Tampoco podemos ser neutrales como lo hizo el presidente mexicano.

Un ataque es un ataque, lo mismo que una invasión armada es totalmente cuestionable y reprochable; no debe ser tardía la condena como sucedió ante la indefinición y tardía declaración mexicana por la invasión rusa a Ucrania. Esto, políticamente hablando.

En cuestión económica y financiera, tienen consecuencias invasiones como la rusa y ataques como los de Hamás (y la lógica respuesta de Israel). Tal vez no inmediatas las secuelas, pero conforme vayan pasando los días y se compruebe si hubo otros países y gobiernos involucrados en el ataque, la estabilidad va a complicarse. Por ejemplo, no han reaccionado mucho los mercados accionarios, los de capitales y los de materias primas o los transportes.

Por el contrario, se ha registrado un incremento en el precio internacional del petróleo: su aumento ha sido de un cinco por ciento, pero no indica que el foco del pánico se haya encendido. Así, aunque los escenarios mundial y petrolero son inciertos, podrán empeorar si se comprueba que Irán está detrás de la iniciativa bélica del grupo terrorista. Habrá una reacción por más países para bloquear a ese grupo y aIrán, lo que se traducirá en altos aumentos de los petroprecios y eso va a derivar en una eventual recesión de nivel internacional.

Otros puntos de tensión por el ataque a Israel son los tipos de cambio, es decir, las monedas de varios países incluido Estados Unidos y el dólar. Si los precios del petróleo se disparan, se extenderá la tensión a los mercados financieros. También se afectará el oro (metal históricamente de respaldo y confianza); la plata y otros minerales estarán bajo el mismo escenario de volatilidad e incertidumbre.

Por cierto, proyectos e inversiones podrán buscar un respiro conforme evolucione el conflicto en los siguientes días. Pienso que nuestro país y el nearshoring también se verían en la necesidad de reevaluar escenarios. La comunidad judía, fuerte inversora y emprendedora en nuestro país, no está muy conforme con las palabras del presidente sobre neutralidad y no condena por los ataques terroristas en Israel. Particularmente opino que primero debió haber condenado el ataque -lo cual no significaba tomar partido- y después haber dicho que hacen falta soluciones para pacificar la zona.

Por último, como lo expuso Sergio Sarmiento en su colaboración del Reforma, que Israel haga un bloqueo que genere una crisis humanitaria en la región palestina, sólo alimentará el odio que ha provocado tanta violencia en esa región del mundo.

* El autor es ex Presidente de Index Mexicali.