Ingeniero agrónomo, abogado e historiador

Pedro Ulises Urbano Lassépas, ingeniero agrónomo de origen francés avecindado en México y que, para mediados del siglo XIX, era un liberal juarista. Según el historiador David Piñera: de él “sabemos que no era persona establecida por largo tiempo en Baja California, pues las fuentes documentales idóneas para el caso así lo indican. De lo que estamos ciertos es de que el 28 de junio de 1856 se le nombró agente del Ministerio de Fomento en la Baja California, estando él ya en La Paz. Además, por el texto del nombramiento se advierte que lo propuso para tal cargo José María Esteva, visitador de Rentas en el Territorio, en virtud de los conocimientos especiales y los trabajos estadísticos que tenía sobre la región. Esto hace pensar que con anterioridad ya había tenido contacto con la Baja California, sea porque la hubiese visitado o bien por acopio de datos o lecturas referente a ella.”

Ulises, que para entonces se había quedado sin empleo, juzgó conveniente prestar sus servicios de abogado litigante que conocía bien los laberintos burocráticos de la capital del país, y pronto los dueños de los terrenos afectados lo nombraron su apoderado. Pero no fue tarea fácil, pues Lassépas debió recorrer buena parte de la península para convencer a agricultores, ganaderos y colonos que debían depositar su confianza en su labor y pagarle gastos y demás costos de su tarea como representante de todos ellos. Pero el paso más importante para la defensa legal de los bajacalifornianos era la redacción de un memorial que justificara el derecho de los peninsulares a sus tierras desde tiempos lejanos. Piñera dice que le llevó año y medio concluirlo y que su escrito jurídico-histórico le llevó año y medio confeccionarlo. En forma de libro de 250 páginas se publicó, bajo el título de Historia de la colonización de la Baja California y decreto del 10 de marzo de 1857, en la imprenta de Vicente García Torres en 1859, ya en el gobierno de Benito Juárez, que entonces estaba luchando por su supervivencia en plena guerra de Reforma.

El impacto del libro fue mayúsculo y benéfico para los habitantes de Baja California, ya que don Ulises no sólo convenció al gobierno federal de la justicia de su causa, sino que fue enviado a La Paz como Juez de Deslindes y ayudó a que se les dieran 220 títulos de propiedad a los residentes de la entidad. Y no sólo eso: como buen abogado consiguió que a él se le otorgaran dos sitios para cría de ganado y plantación de árboles frutales en el sur de la península. Todo parecía ir sobre ruedas para nuestro historiador litigante, pero con la llegada de la intervención francesa, Lassépas fue nombrado, hacia 1862, autoridad en Sinaloa por el imperio de Maximiliano y hacia 1865 ya era miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística en el puerto de La Paz. A la caída de Maximiliano, dos años más tarde, Ulises Urbano desapareció de la escena nacional, pensándose que debió huir a su tierra natal. Pero su labor en pro de los bajacalifornianos no se olvida, ni sus palabras de aliento.

En su libro, Ulises Urbano Lassépas supo contar una historia que había sido relatada con mayores detalles por los misioneros bajacalifornianos un siglo atrás, pero en vez de narrar una empresa divina con sonido de trompetas y sangre de mártires, lo que nuestro autor hizo fue una idea moderna de la historia que venía de la ilustración francesa: contar la historia de una región y dejarla en mano de sus trabajadores, de sus ganaderos, de sus agricultores, de la gente común y corriente que en vez de esperar milagros del cielo se había puesto manos a la obra para mantener a sus familias en una tierra de frutos magros y clima adverso. Su historia de Baja California es la primera, como texto liberal, de admitir la crítica del periodo misional y de quitarle su aureola de santidad a los jesuitas. El héroe de su historia es el colonizador, el que ha tomado el destino en sus manos y ha laborado incansablemente para hacer su hogar en estas tierras. Su prosa es la de un abogado que habla, con retórica republicana encendida, como si estuviera ante una audiencia que debe ser persuadida de la nobleza de su testimonio. Su historia es la historia de los bajacalifornianos que fundaron ranchos, pueblos y puertos. Nuestros pioneros.

*- El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.