Informar lo que conviene

Aunque han pasado prácticamente dos semanas del cuarto informe de gobierno, considero que pueden hacerse algunos comentarios de lo que no se dijo, pero que pueden percibirse o verse por su obviedad otros resultados no incluidos ni en los discursos ni en las ruedas de prensa.

Empiezo por la economía, por lo que se refleja tarde o temprano en nuestros bolsillos. A cuatro años de gobierno, es prácticamente nulo el crecimiento. Sin embargo, el discurso es triunfalista para sostener la popularidad, a pesar de que hay miles y millones de personas con desempleo y subempleo, o peor aún, en las llamadas pobrezas laboral y extrema.

Aquí unos datos. Al tercer trimestre del 2020, en plena pandemia, se alcanzaron 55.7 millones de personas en pobreza, que era el 43.9% de l a población total. No son datos míos, lo claro, son datos del Coneval, es decir, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Además, ese organismo indica que la pobreza laboral en vez de disminuir aumenta y para el primer trimestre del 2022 abarcaba el 38 por ciento de la población, que, a pesar de tener ingresos, no pueden comprar los productos de una canasta alimentaria; notable omisión en el cuarto informe porque en el primer trimestre del 2020 la pobreza laboral era de 36% y para el tercer trimestre de ese año subió a 46%. Quizás por eso mejor se enfoca la narrativa a medir la felicidad y el bienestar del alma, en vez de mencionar crecimiento del PIB y mucho menos a mencionar que el PIB por persona va en caída y retroceso de años.

No se dice, pero se ve en los números que vamos a un sexenio perdido por el bajo crecimiento. En promedio anual por sexenio, este está por debajo (mucho) que los de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Los números, respectivamente fueron de 4.1, 3.4, 2.0, 1.8 y 2.4; ahora el promedio anual del PIB es de 0.3 por ciento. No se dijo, que de acuerdo a datos del INEGI el PIB está por debajo 1.7 por ciento de lo que se tenía en el cuarto trimestre del 2018, es decir, ya iniciada la actual administración.

Aunque se dijo que hay 632 mil 330 empleos más asegurados en el IMSS, antes de la pandemia, no se dice que el registro es en salarios mínimos o menores a los anteriores, es decir, la masa salarial proporcionalmente no aumenta. Lo que sí aumenta, pero no como logro del gobierno, son las remesas, que mes a mes, año con año, van aumentando. Debería decirse no el logro de la captación, sino el fracaso que reflejan las remesas pues significa que los ingresos de las personas y familias no alcanzan, a pesar de que se den más recursos públicos en programas sociales. Pero, por qué no alcanzan los ingresos, seguramente porque muchos de los aportantes en el hogar murieron o se quedaron sin empleo durante la pandemia, los que además no tuvieron un apoyo real del gobierno como sí lo hicieron muchos países en todo el mundo.

Señalado fue en el informe que en este año el comercio entre México y Estados Unidos había alcanzado los 384 mil millones de dólares, si, por arriba de los niveles antes de la pandemia; meritorio resultado, pero no se dice que básicamente es por esfuerzo, decisión e intervención del sector empresarial, de la iniciativa privada, porque las exportaciones de petróleo casi ni pintan. En pocas palabras, como quien dice, no se mide ni publicita lo que no conviene, porque poco o casi nada se ha avanzado.

*- El autor es Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.