Esta semana se presentaron en una de las inútiles mañaneras de López, el secretario de salud, Dr. Jorge Alcocer, el sub-secretario Hugo López Gatell, y el Delegado del IMSS Zoé Robledo, dando el reporte de salud. Al final, a nadie le dieron el uso de la voz, ya que había varias preguntas incómodas, respecto al reciente escándalo descubierto por el periodista Carlos Loret de Mola, sobre este importante tema.

Durante 2021, en los meses de más contagio, el medicamento Remdesivir, obtenido en Estados Unidos por parte del gobierno, al resultar efectivo para enfrentar al Covid, lo mantuvieron en bodega, al que ningún médico pudo tener acceso. Ellos, viendo como morían cientos de personas, incluso compañeros que estaban al frente, pedían a gritos este medicamento, pero la orden de arriba era otra, condenando a muerte a miles de personas.

Pero lo más indignante fue saber que, así como a los mexicanos contagiados López Obrador les negó el acceso al medicamento, su hijo José Ramón, sí lo obtuvo, pero además, le fue llevado hasta donde se encontraba, por medio de un operativo del ejército, para aplicárselo a él y a su familia, y hasta ayudar en la limpieza de su casa, en el tiempo de su recuperación. Esto es real, está registrado en los partes militares. Es decir, el medicamento negado a los mexicanos, incluso a los médicos que arriesgaban sus vidas atendiendo pacientes infectados, estaba resguardado, pero no había acceso a él, provocando murieran en los tres meses de más contagio, más de200 mil personas. Al final fallecieron más de 800 mil mexicanos por Covid, según cifras oficiales del INEGI. ¿Qué tal? Pero López repite constantemente que en su gobierno se acabaron los privilegios, y hay quien le cree.

Circula en las redes el testimonio de un abogado mexicano, Salvador Mejía, que cuando lo escuché, no pude evitar sentir impotencia e indignación; dice lo siguiente:

“La semana pasada me enteré por medio de las noticiasde Latinus, que durante el 2021, José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del presidente, se había enfermado de covid, y tuvo que ser ingresado en el Hospital Central Militar. No solo eso, conforme a la investigación de Latinus, resulta que, le suministraron un medicamento que estaba prohibido para todos nosotros: El Remdesivir, una droga aprobada en 2020 en Estados Unidos, que había demostrado ser efectiva en contra del covid-19. Me enteré de esto y durante todo el fin de semana me dediqué a pensar cómo podía expresar mi enojo, ya que en Enero 2021, mientras mi padre y mi hermano luchaban por su vida en una cama de hospital, localizamos esa medicina en Estados Unidos y estábamos dispuestos a pagar la millonada que pedían por ella, pero en el hospital nos dijeron que no había manera de importar la medicina. El resultado fue que tanto mi padre como mi hermano murieron... Hoy, José Ramón puede abrazar a sus hijos y mi hermano no. El presidente puede abrazar a sus nietos, mi padre no”.

Botón de muestra de miles de tragedias vividas por mexicanos, cuya responsabilidad cae en un hombre desalmado y perverso.

