Increíble pero cierto dice este envío, y me he de referir a la publicidad con que Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de México, está enviando al pueblo de este triste “Cuerno de la abundancia” y pueblo sabio, con el fin de que voten por ella. Empieza diciendo la doctora morenista, incondicional de Obrador: “En el pasado, los gobiernos realizaban algunas obras a cambio del voto”; o algo similar reza su propaganda, no textual. Puntualiza este escribano: en este pobre país de narcos y extorsionadores no ha habido mayor compra de votos que con el gobierno de Andrés López Obrador. Aquí la doctora Claudia miente, muy lamentable siendo doctora, lo que debiera implicar que por su calidad académica debiera ser más honesta. Obliga repetir en consecuencia, que su tesitura

doctoral debiera ser suficiente argumento para alejarse de mentiras y politiquería, siguiendo la secuela del presidente. Se ha de decir así misma: Obrador es mi guía; su ejemplo es mi sustento. Lamentable.

Yo y miles, millones más, estamos de acuerdo con los cambios que Obrador está imprimiendo al país: el apoyo a la pobreza, la repartición de los recursos públicos en un alto porcentaje a todos los mexicanos mayores, del partido o color que sean, entre otros aspectos positivos de su gobierno que

no es esta columna para detallar. Pero un enorme, gigantesco: ningún gobierno en el pasado en México había dedicado tanto empeño en comprar los votos de los mexicanos. La potencia electoral de Morena se debe hoy a la compra de votos del gobierno de Obrador. Esto a cambio de los millones de pesos que el presidente destina a la pobreza. Aquí, la doctora Claudia Sheinbaum resulta de una procacidad increíble; lamentable incluso. En el pasado (datos de información confiable) se construyeron en el país 95,850 escuelas primarias, se incluye a las particulares. Solo en la colonia donde este “fifi” habita existen 5 escuelas primarias. ¿Éstas y los cientos de miles más las construyeron los gobiernos del pasado a cambio de votos? Por eso digo: el cinismo lamentable tratándose de una Doctora. (Con mayúscula para que no se diga…) La politiquería rebasa la

razón, el entendimiento. Nada naturalmente, lo debo repetir, supera la obra de Obrador en los gobiernos del pasado, panista y priistas, y con eso es suficiente. Su legado será para la historia; o sea la 4T una realidad, con eso basta. El extremo maniqueísmo del presidente contra el pasado resulta injusto en buena medida. Un ejemplo: ¿Por qué en sus letanías mañaneras contra el pasado no reconoce que, en los tiempos del PRI, se construyeron 95,000 escuelas primarias? Y vea usted, fanático de Obrador el fanatismo es religioso, propio de políticos como Fidel Castro, y propio a la vez de mi amigo marxista de nuestra juventud cuando le pregunté: “Profesor, ¿Tu odias a los ricos?”, le sorprendió la pregunta; titubeo un poco y me contesto: “Si, son unos tales por cuales”- naturalmente que no fueron sus palabras. Vea usted otro ejemplo de lo que los corruptos priistas nos dejaron. Ha

puesto atención usted en la publicidad de Claudia Sheinbaum (que es por cierto abrumadora, casi ofensiva, pero debemos reconocer muy bien realizada, sugestiva visualmente. Aparece caminando con una serie de mexicanos morenos y jamás uno blanco, así sea ella totalmente europea. Su apellido la denuncia. Qué significa esto: su politiquería en favor de los pobres siguiendo al pie de la letra la politiquería de Obrador. He aquí el ejemplo citado: no existe en México mayor respeto al pueblo indígena; extraordinario reconocimiento a nuestra herencia indígena por parte de los gobiernos priistas que la construcción del Museo Nacional de Antropología. Un monumento trascendental a la memoria de nuestro pasado y no precisamente politiquería. Los jóvenes que

admiran y le tienen un gran respeto al actual gobierno, deberían visitarlo. Obra valiosísima de los gobiernos del pasado a los que la doctora citada afirma no quiere regresar. La ignorancia no anda en burro, digo yo. ¿Y la UNAM? Y la red de autopistas que hoy cubren el territorio nacional, y las

95,000 escuelas primarias citadas. ¿Le sigo?

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista

plástico.