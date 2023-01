Inclusión digital para combatir la violencia digital

En un escenario en el cual el Internet está convertido en el dispositivo tecnológico que más de 5 billones de personas en el mundo acceden a ella diariamente, representando el 66.2% de la población mundial (https://www. broadbandsearch.net/blog/internet-statistics#post-navigation-0); por si misma esta condición genera enormes dilemas, por una parte esa inmensa cantidad de personas la utilizan con fines utilitarios; en contraste, las brechas digitales se amplían, no solo de conectividad, sino educativas, sociales, culturales y por supuesto informativas.

Uno de los enormes desafíos para los gobiernos es la inclusión digital, es decir, que cada vez más personas, de diferentes estratos sociales, género, ubicación o edad accedan sin dificultad al Internet, y en gran medida hay grandes progresos en este sentido. Sin embargo, según Adriana Labardini, especialista en el tema, no es suficiente mientras este factor y la legislación respectiva no abatan la pobreza o la violencia digital. Y señaló que "las leyes no crean per se un ambiente de inversión, inclusión y de pluralidad… que permita aterrizar en la vida de las personas estos derechos digitales" (https://dplnews.com/ inclusion-digital-adversa-como-desafio-para-repensar-el-derecho-digital/).

Y es cuando la legislación en esta materia, debe promover políticas públicas y marcos jurídicos que den certeza a las personas de sus derechos humanos digitales, de la protección de los datos, la propiedad intelectual, el derecho informático, el dinero digital, la regulación de la inteligencia artificial, la regulación laboral digital, tan necesaria a partir del cambio de paradigma que la pandemia impulsó mediante el trabajo en casa (home office) y la ciberseguridad. Y en particular, es fundamental promover la educación digital, la cual debe ser contemplada en los planes de estudio desde los niveles básicos, y no me refiero a enseñar computación, sino a utilizar el internet para ampliar el conocimiento. Esto último, influye, desde mi perspectiva en la formación de la ciudadanía digital, como lo señala la UNESCO, para que las personas tengan conocimientos, habilidades y actitudes para desenvolverse en una sociedad democrática mediante el uso de las TIC´s.

Y con ello, combatir la violencia digital, ya que constantemente nos enteramos de mujeres que son acosadas, engañadas y exhibida su intimidad en las redes sociodigitales. Lamentablemente México ocupa una de los tres primeros lugares en el uso de software para espiar y monitorear la actividad en línea de una persona. De ahí que la ONU, estima que el “73% de las mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia en línea, y nueve de cada 10 has sido víctimas de la distribución de imágenes y videos íntimos sin su consentimiento” (https://dplnews. com/la-violencia-digital-es-real-iniciativas-en-america-latina-que-luchan-por-internet-seguro-para-las-mujeres/).

Recientemente en Mexicali, sucedió un caso de una joven engañada por una persona a través de la plataforma de Facebook, y fue secuestrada para llevarla a otro estado. Por supuesto que mi postura no es impedir que las personas usen el Internet, sino más bien generar una educación digital y prevención hacia la juventud de los riesgos del Vishing, el Phising, SMiShing y el Pharming, entre otros mecanismos para engañar a l@s cibernautas y obtener sus datos personales. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.