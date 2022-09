Impotencia lamentable

Ni ayer ni hoy he creído en las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador de “Abrazos, no balazos”.

Más que tratar de ser un crítico agresivo contra la 4T o el propio ejecutivo, -disculpe el sentimentalismo-, a mí me da tristeza la situación por la que está pasando México con respecto a tanto crimen en diferentes regiones de nuestra patria y que caminan estos asesinatos sin pena ni gloria; sin gobierno propiamente, con todo respeto a las múltiples noticias en torno a la aprehensión de criminales por las autoridades: policías y ejército que permanentemente capturan aquí y allá, delincuentes. Este graneo no es suficiente; esta lentitud y hasta cierto punto blandenguería contra el crimen tiene acorralados al gobierno y a la vez a la población que día a día protesta en las calles y clama justicia: proclama inútil; lamentos al viento; esta tristeza mía.

Me asiste una enorme duda: ¿la conducta o el protocolo del actual gobierno de López Obrador será la correcta con respecto al combate del crimen organizado? Y retomo el inicio. Esta columna me la ha motivado la noticia de hace tres o cuatro días anteriores a la escritura de esta nota: 10 mexicanos, que sin duda tenían familias fueron asesinados en un billar de San Luis Potosí. No tendría ninguna importancia esta masacre si hubiera sido un hecho aislado, pero no. Asesinatos como este suceden todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional. Estados del centro, del sur o el norte, costa este o costa oeste reportan todos los días asesinatos, tanto de policías como de miembros del ejército y entre persona que sin deberla son alcanzadas por las balas criminales; al margen desde luego del ataque directo entre los mismos carteles de la droga, secuestradores s y extorsionadores. No, diez asesinatos en un billar de San Luis Potosí resultan realmente insignificantes, dada la tragedia que día a día vive México; vive el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; padecen las familias que son alcanzadas por la tragedia del crimen organizado. ¿La causa? – Me salgo del tema-; mire usted, solo para que lo medite; para que razone los posibles motivos de la delincuencia en México: ayer, septiembre 23, 2022 quinientos o más estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se manifestaron en la ciudad de México y en su protesta y reclamo destruyeron cercos, es posible ventanas y otros bienes la nación. Cometieron actos vandálicos reprobables, actos también criminales. La respuesta de Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, fue: “Absoluto respeto a la manifestación ciudadana”. ¿Te das cuenta paciente lector, dónde está perdida la bolita? ¡En las mismas palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador!, de: “Abrazos no balazos”. Todos absolutamente todos los políticos de Morena no son ellos; no cuentan con mente propia, son esclavos del pensamiento de Obrador; he aquí mi tristeza; mi lamento. Por eso digo: La delincuencia en México hoy, no tendrá freno. Transita este mal por los caminos del viento: libre y sin amarras. Muy lamentable. Y luego a la vez comparas a México con los países duros donde una mujer, iraní, por no haber portado el pelo cubierto, simplemente por eso fue asesinada por las fuerzas del orden. Me vienen a la mente castigos impuestos por algunos países de oriente; Pakistán o Irán, -no ubico bien el caso, - en que a un “rata” se le corta la mano como castigo. ¿Es ese el camino de México? Naturalmente que no, pero, he aquí una meditación fundamental: si los delincuentes se sienten seguros de su impunidad o de las flaquezas del gobierno de López Obrador al respecto; pongo el caso de los estudiantes citados y los frecuentes manifestantes por diferentes de causas, cometiendo desmanes contra la propiedad privada: quema de camiones, autos y bienes de la nación, etc. Así de simple. Lo que le pasa a México en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, simplemente me produce una tristeza lamentable. Es todo.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.