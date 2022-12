Imposición igual a tiranía

El título de esta columna es duro. Con todo respeto al señor presidente, espero hacerlo razonar. Con la reforma a nuestras leyes electorales que está proponiendo López Obrador se intenta corregir, sin duda, algunos vicios que veníamos arrastrando desde los tiempos del PRI, principalmente, por la necesidad o la urgencia en aquellos gobiernos de atender asuntos, temas, problemas del País que urgían de una mayor y mejor atención: Turismo, desastres ecológicos, fuegos, inundaciones, el campo, la ciencia, la juventud, etcétera y se creaban delegaciones, organismos instituciones que al margen del gobierno atendían en específico los problemas del país.

La delegación de turismo, en Baja California. por citar un caso, era ya de antemano una burocracia costosa -naturalmente no soy juez ni me consta- como tantas otras delegaciones e institutos en donde sus titulares en los estados, con una plantilla de trabajadores que significaban a la vez, abusos presupuestales de sus delegados, aparte de ser estos del PRI, necesariamente, o era un político poderoso, y es posible con libertad para ejercer su presupuesto.

El Issste en Baja California construyó un edificio de cinco niveles en el Centro Cívico y hoy está destruido. El edificio de las delegaciones agrarias en Baja California, y del PRI, hoy de hecho está en abandono. Por otra parte, Obrador desapareció el INJUVE. El Instituto Nacional de la Juventud en Mexicali, instalado en la colonia Guajardo se encontraba. Instalación extraordinaria y bien cuidada por cierto, era en verdad de gran utilidad para aquella juventud. Alberca, campos deportivos, salones de danza etc. Siempre en permanente actividad. Miles de jóvenes de Mexicali en aquel tiempo, disponían y gozaban de sus espacios. Imposible entender por qué desapareció el INJUVE. López Obrador. Tres Estancias Infantiles había en mi colonia. En todas, por las mañanas, los papás dejaban a los niños en estos jardines. Las madres trabajadoras, con plena certeza de la atención de sus hijos, se iban a sus empleos, con absoluta tranquilidad mientras trabajaban. Por las tardes los recogían. Qué motivos tuvo AMLO. para desaparecer. A las la Estancias Infantiles hoy desaparecidas, qué les ha ofrecido el presidente a estas madres en permanente inconformidad por este atropello? ¿Dinero a las familias para compensar la desaparición de las Instancias Infantiles?, por meses en permanente reclamo a Obrador. ¿Dinero para para las madres y sus hijos? Naturalmente apoyos económicos que no resuelven el problema. ¿El presidente, es lo que busca? El recurso a las familias que ha ofrecido Obrador no se compara con la seguridad de las madres con sus hijos en las Estancias Infantiles. El asunto es muy simple. La desaparición, por parte de Obrador de delegaciones y organismo de centralizados de un simple plumazo sin concretar acuerdos o discutir desacuerdos entre las instituciones desaparecidas es de hecho ya una imposición, del Obrador, en lo que sin duda tiene razón, de acuerdo incluso con la primera parte de este envió. Pero la permanente letanía, terquedad de hecho de una reforma electoral sin la discusión profunda, detallada de todas las partes involucradas en lo que ya en su primera intención se le dio para atrás a su propuesta; ahora, persiste en la reforma citada solo con los incondicionales del grupo de Morena. El IFE. y el INE. siempre fueron discutidos y analizados ampliamente por los partidos y en fin las dos cámaras. Desaparecer organismos que Obrador como presidente tenía la facultad de hacerlo como el INJUVE o las Estancias Infantiles, por citar dos de las veinte o más delegaciones que Obrador desapareció, no es lo mismo que irse contra el INE. Terco, -disculpe señor presidente -, con sus incondicionales de Morena, persiste en su Reforma Electoral, que ya se le dio para atrás o se rechazó en su primer intento. Sin duda el INE contiene aspectos o partes que se pudieran reformar, el sueldo de los funcionarios es posible; desconozco el tema al respecto, pero el INE no se toca en lo fundamental. Es lo mejor que tiene México a nivel incluso internacional. El afán de ahorrar recursos por pate de Obrador resulta, en este caso enfermizo. Esto último es duro pero estoy cerca de la verdad.

*- El autor es artista plástico.