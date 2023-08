Inexorable es aquello que no se puede evitar. Pues así se las gasta el jefe de campaña de las corcholatas de Morena, quien se pasa por el arco del triunfo las disposiciones del INE que le prohíben -a él y a sus achichincles- soltar agresiones verbales en contra de las mujeres que andan en campaña. Siendo Xóchilt la mera aludida.

Resulta que el ingobernable “peje-presi” promueve con toda la fuerza del Estado a sus candidatos; aunque -la mera verdad- él va antes que cualquier otro. Está visto se le queman las habas por una perversa reelección, que en forma eufemística el imparable llama “extensión de mandato”.

Y, dentro de las demagógicas mañaneras, abrió una sección que bautizó como “No lo digo yo”, la que inició justificándose: “Tiene como objetivo presentar declaraciones y videos de otras personas para evitar las restricciones del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. O sea, “ no lo digo yo; me lo dijo Adela” y así me brinco las sanciones.

Al primero que pasó a la báscula fue a Vicente Fox, quien de manera incongruente con su propia política en favor de los de la tercera edad; se excedió pidiendo que se terminen los programas de asistencia para adultos mayores, a quienes le grito: “póngase a trabajar, “flojones” (pero con hache).

Pues con todo y el exabrupto “foxiano” es un hecho que las pensiones para adultos mayores tienen añadida una carga de condicionamiento electoral. Lo digo con conocimiento de causa, porque en repetidas ocasiones, cuando he ido a cobrar dicha pensión, he escuchado a muchos de la tercera edad alabar al “peje-presi”, como si fuera él quien les pagara de sus bolas dicha pensión. Yo les aclaro que eso es imposible, porque susodicho sobrevive con solo doscientos pesos en la cartera.

Pero, ya no se pudo zafar y le cayó una sanción del INE “por violencia política de género” en contra de la política que anda desatada blandiendo una señera equis.

LA PALABRA DE HOY: INEXORABLE

En el Diccionario Etimológico de Chile, de la palabra inexorable dice: “Cultismo que viene del latín 'inexorabilis', lo que significa “sordo a las súplicas cumpliendo imperturbablemente sus decisiones”. O sea, aquel al que no se le puede convencer ni yendo a bailar a Chalma.

DE MI LIBRERO: LA EQUIS

Letra de gran aprecio para los mexicanos que es la vigésima quinta del alfabeto. De origen incierto, tiene sus más remotos antecedentes en la letra griega X (llamada “chi” o “ji”) insertada en el alfabeto etrusco.

Así, al pasar al latín, muchas palabras que se escribían originalmente con equis se cambiaron por jota: 'Exemplum', ejemplo; y otras, fueron sustituidas por la zeta: 'vox', voz.

Algunas curiosidades son, por ejemplo, que en el español antiguo se escribía Don “Quixote”, Xavier, Ximénez (y estos dos últimos se conservan hasta la fecha, tal vez por pretendida originalidad o esnobismo).

Nosotros pronunciamos la X como J: Xalapa o México. Y otras, como S o Z…INExorable.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.