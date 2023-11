En la Mitología griega existía el concepto de “hybris”, la mitología de este pueblo tan particular está llena de relatos que ofrecen profundas lecciones sobre la naturaleza humana y las consecuencias de la arrogancia y el exceso. A su vez, las grandes obras literarias de esta tradición se sostienen conceptualmente sobre dos o tres palabras clave, palabras culminantes, fórmulas, ejes de estructura, y en ese sentido, hybris y katharsis, sustentan el edificio de la literatura que Esquilo, Sófocles y Eurípides edificaron en su momento. Por otra parte, los griegos no tenían conciencia de pecado moral como sucedía en el mundo judeo-cristiano, pero sí de transgresión a la Moira, a la parte que a cada uno se le ha dado: ir más allá de sí mismo, desconocer la condición humana era precisamente caer en hybris. No en vano, uno de los sinónimos de hybris es ceguera. Así, Prometeo, el amigo de los mortales, roba el fuego de los dioses para mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Este acto desafiante lleva a Zeus a castigarlo severamente, encadenándolo al monte Cáucaso donde un águila devoraba eternamente su hígado regenerado. El castigo de Prometeo es un recordatorio de las consecuencias de la hybris y cómo desafiar el orden divino atrae la ira de los dioses. En la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, el protagonista comete actos que desafían el orden divino debido a su exceso de confianza. Al tratar de evitar su destino profetizado, Edipo mata a su padre y se casa con su madre sin saberlo, lo que finalmente lo lleva a su propia destrucción. De este modo, la historia de Edipo resalta cómo el orgullo y la autoconfianza excesiva pueden llevar a la tragedia y la pérdida. El joven Ícaro desobedece las instrucciones de su padre y vuela demasiado cerca del sol con sus alas de cera. Su exceso de confianza lo lleva a la muerte cuando las alas se derriten y cae al mar. La historia de Ícaro advierte sobre las consecuencias de desafiar los límites establecidos y actuar con imprudencia. Aracne, una talentosa tejedora, desafía a la diosa Atenea a un concurso de tejido y teje una obra maestra para burlarse de los dioses. Atenea, furiosa por su osadía, la castiga transformándola en araña. La historia de Aracne destaca cómo el desprecio hacia los dioses puede llevar a la venganza divina. Estas acciones eran atribuidas a la influencia de Ate, la diosa de la fatalidad, cuyo nombre significa, a su vez, “insensatez”, “engaño”, “furia”, “orgullo”, “ruina”, es decir, la personificación tanto de las acciones irreflexivas como de sus consecuencias. Así, los griegos solían recordar un famoso proverbio antiguo que afirma: “Aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco.” Ante todos estos actos de hybris, aparece Némesis, la diosa de la venganza y la justicia divina. Su responsabilidad es castigar el exceso y restaurar el equilibrio. “Conócete a ti mismo”, -en particular, tus límites-, y “Nada en demasía”, es decir, todo lo contrario de la hybris. En su Ética Aristóteles discute el concepto de “virtud” y cómo esta se encuentra en el punto medio entre los extremos de los vicios, uno por defecto y otro por exceso. Tal vez por ello, para frenar la “Némesis”, el castigo merecido por la hybris, en la Antigua Roma, cuando un general desfilaba victorioso por las calles de la ciudad, detrás él, un siervo se encargaba de recordarle las limitaciones de la naturaleza humana, diciéndole continuamente “Memento Mori”. El Memento mori es una frase latina que se traduce como “recuerda que eres mortal” o “recuerda que vas a morir”. Es decir, no solo es un recordatorio de nuestra mortalidad sino, además, una exhortación a prepararnos para ese momento de la vida. Con ello se buscaba provocar la reflexión sobre la transitoriedad de la existencia, recordando el peligro de caer en el exceso de orgullo y arrogancia. La idea es que nadie, y mucho menos los poderosos, deben sentirse exentos de las limitaciones y vulnerabilidades de la condición humana. Habrá que recordárselo al inquilino de palacio quien ya tiene su Nemesis.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.