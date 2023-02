Hubert Howe Bancroft y la historia porfirista

Nacido en Ohio en 1832 y fallecido en California en 1918, Hubert Howe Bancroft es una figura tan importante como Manuel Clemente Rojo en el desarrollo de la historiografía bajacaliforniana del siglo XIX. Lo sitúo en la era de los informes por haber sido un bibliófilo estadounidense que acumuló informes y documentos de toda especie para hacer su trabajo de historiador. En 1850, su padre se marchó a California con la ilusión de hacer fortuna en la fiebre de oro. Hubert lo siguió poco después y descubrió una región del mundo donde todo parecía nuevo, donde todo estaba por hacerse. Y una de las cosas que faltaban por llevarse a cabo era el contar la historia de esa frontera indómita. Como muchos grandes apasionados de la historia, nuestro autor no la estudió académicamente, sino que al trabajar como librero e impresor, pronto fue acumulando libros para su biblioteca personal y sobre los temas de su interés: los del pasado de Norteamérica en la costa del océano Pacífico. Entre más éxito tenía en los negocios, más libros compraba y para 1870 ya se dedicaba a editar sus propias publicaciones bajo suscripción, todas dedicadas a relatar la historia de la costa oeste estadounidense, por lo que durante las siguientes décadas llegó a producir 39 volúmenes de sus compilaciones históricas, que se vendieron muy bien y lo enriquecieron.

Los volúmenes XV y XVI de esta obra monumental llevan el título de History of the North Mexico States and Texas. El primero fue publicado en 1884 y constaba de 804 páginas, que iban desde el año de 1531 hasta el año de 1800. En este tomo se contaba la historia de Baja California mayoritariamente, exponiendo desde las exploraciones cortesianas hasta la etapa misional. El segundo volumen constaba de 836 páginas y abarcaba desde el año de 1801 hasta el año de 1881. Aquí Baja California aparecía desde la época de la independencia hasta la llegada de ideales progresistas para impulsar el comercio, la minería y la apertura de tierras como clásico ideal porfirista. En cierto modo, Bancroft fue el historiador de Baja California preferido por el propio general Porfirio Díaz, quien era su amigo. No es de sorprendernos que la visión histórica de Bancroft fuera positivista, científica, regida por la objetividad, carente de juicios de valor, lo que la hacía de una formulación neutra, donde los datos y fechas se consignaban sacados de documentos, libros y periódicos, en estricto orden cronológico.

Hubert Howe Bancroft dejó una huella perenne en la historiografía bajacaliforniana. Y lo hizo en un doble sentido: tanto porque su obra impuso los temas y criterios objetivos de la historia positivista, temas y criterios que los historiadores que lo siguieron mantuvieron a rajatabla por casi un siglo, como porque su biblioteca particular pasó a ser la piedra de fundación de la biblioteca de la Universidad de California en 1905, la hoy conocida como Biblioteca Bancroft, que constituye el acervo documental más importante sobre la historia de las Californias que existe hasta hoy en día. Al dejar un formato de historia sin juicios de valor, en buena medida esterilizó el estudio del pasado y lo concentró en los documentos y los testimonios orales, lo que ayudó a preservarlos, pero también fue el paladín de una historia que nunca se atrevió a interpretar el pasado, a cuestionarlo, a criticarlo.

Como si fuera un objeto de contemplación y no un sujeto a debate, Bancroft llevó el pasado de Baja California al público en general, pero nunca reveló lo que pensaba del mismo. Siempre fue un negociante audaz y trabajador, un comerciante que vendía su producto -los libros de historia- ofreciendo sus cualidades, ocultando sus efectos secundarios, al posible consumidor. Pero no siempre era así: en la biografía que sacó de Porfirio Díaz en 1887, podemos ver que su objetivo consistía en hablar maravillas del régimen porfirista porque estaba describiendo a un personaje que era su amigo e inversionista. Lo lamentable es que su historia sigue siendo obra imprescindible de consulta, pero su público receptor ahora son los académicos, esos que tanto lo desdeñaron por ser un autor comercial, y no los lectores promedio, que en su tiempo lo apreciaron porque les supo contar la historia como un cuento lleno de héroes, batallas y hechos memorables, como un relato con su principio, nudo y desenlace. Y, por supuesto, con final feliz. Un Rico Mac Pato en plan de historiador.

*- El autor es escritor, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.