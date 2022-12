“Hombres necios que acusáis, a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”. Este verso de Sor Juana, queda como anillo al dedo a toda la politiquería que se ha estado moviendo con motivo del atentado a muerte contra el periodista Ciro Gómez Leyva. El presidente Andrés Manuel López Obrador de inmediato tomó cartas en el asunto: ni tardo ni perezoso dijo: a mí mis timbres. - Palabras míasNadie lo acusó, pero Obrador se hizo la víctima: todos contra él y luego vino la mitotearía. Yo digo: ¡Viva México!, qué caray.

Tres días antes de esta réplica, criticó, Obrador, a los periodistas Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret de Mola entre otros, de hecho, tratándolos bastante mal. Naturalmente surgió su permanente letanía: columnistas al servicio de sus adversarios; pagados por el conservadurismo; vendidos y otro tanto más. Toda esta serie de expresiones no fueron las suyas, pero pudieron ser. Sermón semejante lo repite mañana y tras mañana. Si la agresión contra Ciro vino de sus adversarios, con la intención de dañar a su persona directamente, como Obrador lo expresó en una de sus letanías, de hecho, merecido lo tiene: Hombres necios que acusáis…sin ver la razón de lo mismo que culpa. Al buen entendedor pocas palabras. Qué necesidad, digo yo; qué necedad. Para qué quejarse de lo mismo que el presidente provoca. Por otra parte, refiriéndome a lo fundamental de mi aserto: ningún peligro representan para la 4t; para su proyecto de transformación al país, sus críticos que lo atacan; y de hecho que hacen referencias continuas a su forma de gobernar, sobre todo a su permanente sermón y empeño de dividir a los mexicanos: de sentirse un constante gladiador en favor de los pobres y en consecuencia lanzarse permanentemente contra de sus críticos de aquí, y de más allá: Morena, el partido político fundado o creado por Obrador es tan fuerte en este momento que sobran las palabras; que resultan innecesarias las agresiones del presidente contra los periodistas que no lo atacan sino que lo critican, que es diferente. En otra de sus intervenciones recientes dijo que le acusan, sus críticos, de dividir a los mexicanos con su permanente denostación contra los conservadores y sus adversarios. Obrador se expresó: “Yo no divido; yo hago política”. Vaya pues. Mantener en su mente que su discurso no está dividiendo a los mexicanos es sin duda una enorme falla del presidente por no darse por enterado de su fundamental defecto. Tiene muchos aciertos, debemos reconocerlo, pero no estar consciente de su principal defecto es lamentable. Y vuelvo a Sor Juana: Hombres necios que acusáis, sin ver que sois la cocción de lo mismo… Reitero, que al buen entendedor pocas palabras. Los mexicanos nos podíamos ahorrar tanta politiquería con este simple entendimiento: Los críticos que ataquen a Obrador no representan ningún peligro para el presidente, para la 4T o mejor aún para su proyecto de gobierno, por eso mismo sobra la politiquería. ¿Acaso no ha entendido Obrador que su partido o grupo político gobierna la mayoría de estados de la república? En Baja California todos los municipios y el Estado mismo se encuentran bajo el poder de Morena. La persistente campaña de “buenos y malos”, de sus mañaneras no es sin duda hacer política, como sugiere el Ejecutivo, sino dividir al país. Lo hace y lo logra; pero lo fundamental: ser criticado permanentemente por este sermón, por los principales críticos de su administración. Se lo merece en realidad; como dice el verso de Sor Juana:”…sin ver que sois la ocasión de lo mismo que acusáis”.

Obrador está empeñado en corregir las lacras y el raterismo que se realizaba en el país por décadas y todos los mexicanos deseamos que lo logre, pero que a la vez, el grupo Morena que hoy gobierna no se convierta en una secta de gobernantes con los mismos defectos. No debemos olvidar los ciudadanos: la corrupción resulta simplemente bastante fácil de ocultar; caras vemos corazones no sabemos. Los “mochis” en toda inversión pública tanto en los gobiernos como en la empresa privada siempre se encuentran a la orden del día. Hay no vemos; caras vemos corazones no sabemos, con todo respeto a lo bueno del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la próxima.

