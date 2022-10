Higiene y Basura (3ra. y última parte)

A medida que se descubrían nuevas bacterias y su papel clave en las infecciones —peste, cólera, tifus, fiebre amarilla—, se asumía que era posible protegerse de ellas con medidas tan simples como lavarse las manos y practicar el aseo diario con agua y jabón. El jabón como agente limpiador para el cuerpo fue inventado por los fenicios en el año 660 A.C. Aunque parezca increíble el jabón no fue bienvenido en muchos países, en la edad media, por ejemplo, existía la creencia de que bañarse frecuentemente (más de una vez al mes y en algunas regiones más de una vez al año) podría ser peligroso para la salud incluso fatal. Aun después de que la producción de jabón se volvió un negocio tan lucrativo que incluso volvió a Londres la capital mundial del jabón, los europeos de Europa central enfáticamente se resistían al uso del mismo. En 1847, el médico húngaro Ignaz Semmelweis determinó el origen infeccioso de la fiebre puerperal después del parto y comprobó que las medidas de higiene reducían la mortalidad. En 1869, el escocés Joseph Lister, basándose en los trabajos de Pasteur, usó por primera vez la antisepsia en cirugía. Con tantas pruebas en la mano ya ningún médico se atrevió a decir que bañarse era malo para la salud. Pero por ahí del siglo XVIII llegó la mayor transformación civilizatoria de los últimos milenios: la Revolución Industrial; y con ella cambios tan abismales como los ocurridos con el paso del nomadismo a la sedentarización. Por primera vez se pudieron crear bienes, herramientas, enseres y armas de manera rápida y masiva. Con la Revolución Industrial vino la gran explosión en la generación de basura, por dos razones: los procesos industriales generaban escorias y desechos en una escala muchísimo mayor que los artesanales. Y, además, siendo los productos más accesibles y baratos, la tentación de echarlos a la basura cuando se dañaban o dejaban de funcionar correctamente, se volvía mayor. Hace medio siglo irrumpió la cultura de lo desechable: esto es, artículos que no se convertían en basura con el tiempo o el uso, estaban fabricados expresamente para serlo en un mínimo de tiempo. El resultado es notable, cada ser humano genera cada vez más basura. Las cantidades varían de acuerdo a la región, pero no dejan de ser abrumadoras, las estimaciones para México (la mitad de cuya población también es de pobres) es de medio kilo diario. En Mexicali existen aproximadamente 50,000 viviendas abandonadas, y según estimaciones en cada una de ellas existen al menos 50 kg de basura y nadie se hace responsable de recogerla. La basura es un gran problema social diario y un drama terrible para nuestra ciudad con tantos desperdicios que son fuentes de virulentos olores, infecciones, enfermedades y contaminación ambiental. En nuestra ciudad, en los últimos años ha habido un terrible caso de sanidad en el área conocida como los Santorales, un típico caso de falta de higiene y basura por todos lados, la rickettsia se combate con mucha higiene personal, limpieza y fumigación, en esa zona existe todo menos eso, por un lado se sabe que el área tiene cobertura de agua y drenaje, pero ¿cuántas tomas y descargas realmente están conectadas a las redes?, ¿ todos los habitantes están en posibilidades de disponer de las aguas negras y bañarse diario? ¿Sera posible que en esta ciudad en pleno siglo XXI haya gente viviendo como en la Edad Media? ¿En dónde quedó la cobertura social de los organismos operadores de agua y drenaje para llevar salud a los más marginados? Eso sí, están prestos a extorsionar a todos los que consumen agua con cobros inexistentes ante la pasividad de todos los usuarios. Además aún tienen la desfachatez de solicitar un incremento al consumo del agua sin un estudio previo que lo justifique, no que eran diferentes, sacaron del consejo de administración a Canacintra y a Canaco para que la ciudadanía no se entere de los movimientos internos, ¿qué pasó con lo recaudado por Fisamex? Dice el dicho que tanto peca quien mata la vaca como quien le agarra la pata ¿Qué les pasa?

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.