Hay explicaciones que hunden

"Las promesas los desnudan".

Florestán.

Hace muchos años, un maestro decía: más que los hechos, lo peor son las explicaciones. Las hay que hunden.

Y es el caso de la visita, el martes, que Claudia Sheinbaum hizo al presidente en las oficinas de su palacio, que ayer calificó de republicano.

Todo porque fue descubierta por un reportero gráfico saliendo del estacionamiento de ese palacio, el discreto que da a la calle de Correo Mayor, de lo que se derivó, primero, y confirmó, después, que se había reunido con él en su palaciego despacho.

Sobre esto, ayer, López Obrador se lanzó contra quienes publicamos el encuentro secreto, no se informó de él. Dijo que fue una reunión de amigos, y que nada más fue ¿Cómo te ha ido, cómo

estás? Y ella también me pregunta y sobre eso platicamos de nuestra situación familiar. Me preguntó que dónde estaba Beatriz y le dije que en un fandango en Mazatlán. Y de mis achaques, en mi caso que ya estoy mal del carcañal y me salió un tutupiche, pero todo va bien.

O sea, ni siquiera le preguntó ¿Oye y cómo va la campaña?

Unas tres horas más tarde, en ruta a Morelia, Claudia subió un video con su versión, en línea con la de López Obrador, a la que añadió que había ido al palacio a entregarle un documento a su secretario particular, Alejandro Esquer, y que estando allí preguntó si estaba el presidente y entró a saludarlo.

Puede que todo haya sido cierto, lo único por explicar es que ella haya tenido que ir a entregarle a Esquer un documento que, seguramente por confidencial, se lo tuvo que llevar personalmente

y en propia mano.

El caso es que sí, presidente y candidata, se pueden reunir, como ya se han reunido antes, todas las veces que quieran para hablar de lo que solo ellos saben.

El punto es que de esos encuentros secretos no pueden prohibir ni reclamar, que se hagan comentarios desde la desconfianza de la sociedad en los políticos.

Solo eso les faltaba.

RETALES

1. NADA.- La división en la bancada de Morena en el Senado, y el bloque opositor, impidió la selección de la ministra que ocuparía la vacante de Arturo Zaldívar en la Corte. La favorita fue Bertha

Alcalde con 68 votos y muy lejos, Lenia Batres con tres y con dos, Estela Ríos, la favorita de López Obrador y su consejera presidencial. Llegará otra terna, como estaba previsto;

2. RIP.- Los diputados, tras cinco años de agonía, concedieron al presidente su deseo de extinguir Notimex, la agencia de Noticias del Estado, en los que Sanjuana Martínez gastó más de 500 millones de pesos, inexplicados, con la agencia en huelga; y

3. OMAR.- Como aceptó Claudia Sheinbaum, tras bajarle a su candidato al gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch será candidato a senador, pero no pluri, sino por voto directo. De todos modos, iría a su gabinete de ganar el 2 de junio.

Nos vemos mañana, pero en privado.

*- El autor es periodista español naturalizado mexicano con 55 años de experiencia.