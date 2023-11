Hacia el medio siglo

Me vienen a la mente algunos comentarios sobre la experiencia, y en esta ocasión más allá del aprendizaje personal o profesional.

Es la experiencia que me remonta a mediados de los años sesenta del siglo pasado, cuando se creó en Mexicali (y en otras ciudades del país), el modelo maquilador. Aquí en nuestra ciudad capital,

va prácticamente medio siglo desde que hombres visionarios y comprometidos con el desarrollo de la zona y de los trabajadores y empresas, decidieron agruparse como organismo de representación empresarial. Así surgió lo que hoy es Index Mexicali, pasando por una asociación con otro nombre, pero que hace unos doce años nos unimos a una nueva imagen nacional con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, antes CNIME y hoy index.

No llevo cincuenta años en el sector y en esta institución, porque mi edad no es tanta, pero si en los años que he participado me he dado cuenta de la misión que tiene la organización para representar con eficiencia y profesionalismo a la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, mediante acciones y servicios de calidad, para lograr que en México sea líder en competitividad en un entorno global. Extraordinaria misión que se empata con la visión institucional de ser, por excelencia, el organismo de vanguardia en representación de este sector.

Muchas y fuertes amistades he podido cultivar a lo largo de mi paso por index Mexicali, aunque en particular quiero referirme a quizás el más visionario y se también muy querido por los que hemos participado en la asociación. Me refiero a Don Carlos Pinto, fundador y promotor incansable de actividades en beneficio de la membresía, de las empresas y de sus colaboradores. Siempre propositivo y animador de las causas que nos llevarían a consolidarnos como organismo, como grupo de amigos más allá de ser colegas. Don Carlos, vio desde 1974 la necesidad de formar una representación de las hoy empresas de manufactura global, para también proponer, definir y echar para adelante las primeras normas y regulaciones para la operación de las empresas. Por eso fue el primer presidente, mismo liderazgo que retomó en los años de 1983 y 1984.

Vamos por los cincuenta años de operar ininterrumpidamente y de ser un referente de organismo empresarial comprometido con la comunidad mexicalense, aunque me atrevo a decir que se extiende ese compromiso con todo nuestro estado y un referente también de acciones de efecto nacional como lo han sido los foros que tratan asuntos laborales, liderazgo e innovación; también las acciones para impulsar la proveeduría y lógicamente otras iniciativas para la comunidad como lo fueron las vacunas y donaciones durante la pandemia por Covid-19. En todas las actividades tenemos un factor común: reunir a empresarios, a funcionarios de gobierno local o federal, a expertos y analistas dependiendo del contenido.

Termino expresándoles que con el entusiasmo con el que llegaremos a las “bodas de oro” en el 2024, es que por segunda ocasión también empezaré a presidir Index Mexicali, puesto que en la asamblea del pasado martes 7 me dieron su voto de confianza.

* El autor es ex Presidente de Index Mexicali.