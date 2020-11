Hacia dónde vamos con AMLO

López Obrador llegó al poder después de más de veinte años de insistir, pasando de un partido a otro; fundó el partido con él cual logró su objetivo: Morena, “La esperanza de México”. Con sus lemas: “Primero los pobres”, “No robar, no mentir, no traicionar”.

A lo largo de éstos dos años…¿ Cuáles han sido los resultados?, ¿ Dónde quedó esa esperanza tan pregonada? ¿ Ha sido efectiva su palabra de primero los pobres? ¿ No ha robado, no ha mentido, no ha traicionado?

Vayamos primero a su lema “Primero los pobres” Una de sus primeras decisiones como presidente y con el cuento de “había corrupción”, fue cerrar las estancias infantiles, lugares en los que las mujeres necesitadas de trabajar, dejaban a sus hijos en un lugar seguro ¿ A quién afectó ésta decisión ? A la gente pobre.

Con el mismo argumento, canceló el Seguro Popular, al que acudían mexicanos que no contaban con un trabajo estable, y por ende, carecían de seguro social. De tal manera que las personas de más escasos recursos, se sentían protegidas por éste Seguro en donde se les brindaba atención médica, cirugías, medicamentos y tratamientos a personas con enfermedades como el sida, insuficiencia renal, cáncer, etc., Al desaparecer el Seguro Popular, todos esos mexicanos quedaron en la indefensión, al no cubrir el INSAVI, ninguna de éstas prestaciones. Lo más doloroso ha sido ver en redes sociales, videos de pequeños con cáncer, llorando e implorándole al gobierno, les sean entregados los medicamentos para continuar su tratamiento de quimio terapia, porque quieren vivir, no quieren morir. ¿Pueden imaginar la desesperación de sus padres, dado que esos insumos, con los que antes de López si contaban, al no tener forma de obtenerlos, por ser excesivamente caros ? Ya han perdido la batalla más de 1,700 niños mexicanos pobres.

Y lo último, Tabasco. ¿ A quien perjudicó más la decisión de mandarles el exceso de agua para que las presas no reventaran? ¡ A los más pobres de ese estado ¡ quienes desde hace dos semanas, siguen bajo el agua abandonados a su suerte. López traicionó sus propios paisanos al darles la espalda, y negarles su apoyo.

No cabría en este espacio, las veces que López ha mentido, afectando las finanzas públicas, el desempleo, permitiendo la corrupción entre sus colaboradores y familiares, violado la Constitución y quebrantado el Estado de Derecho al ordenar soltar al hijo del Chapo, incrementando la desconfianza a los inversionistas, al cancelar el aeropuerto de Texcoco y otros proyectos importantes, apropiándose de los fideicomisos, etcétera.

López Obrador, no construye un México de oportunidades, lo está destruyendo., razón por la cual, hoy sábado millones de mexicanos hartos de tanta ineptitud, gritan a una sola voz ¡ Fuera López ¡ El movimiento ciudadano FRENA, encabeza esta magna manifestación y exigencia, convencidos de que no puede con el encargo que le dieron millones de mexicanos creyendo en sus promesas, y porque ha demostrado no tener un ápice de amor a México, al estar conduciéndolo al socialismo comunista en el que ningún mexicano queremos vivir.

¡Mujer mexicana forja tu Patria !

* La autora es consejera familiar.