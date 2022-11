Hablemos de marchas

Indudablemente que las marchas del domingo pasado en Ciudad de México y en casi 60 ciudades del país, despertaron a una ciudadanía dormida que se ha dado cuenta del enorme peligro en que nos encontramos si López Obrador logra acabar con el INE.

A la defensa del INE se sumaron los agravios, el hartazgo y el rechazo a un gobierno que en estos cuatro años solo ha demostrado ineptitud, impunidad, despilfarros, acrecentar el número de pobres, violencia e inseguridad sin control, necedades, insultos, carencia de empleo, en resumen, el desgobierno que estamos padeciendo los mexicanos.

Y aunque López, durante la semana se dedicó a denostar la marcha, a insultarnos, llamándonos rateros, racistas, deshonestos, corruptos, simuladores y su ejército de paleros, formado por moneros, influences y periodistas a modo, hicieron lo imposible para que fuera un fracaso, de nada les valió. Sorprendentemente hasta para los mismos organizadores, fue un éxito, las fotografías en redes del contingente tan grande en varias ciudades del país, y en Ciudad de México, es evidencia contundente. Fue una verdadera fiesta, donde de forma natural se dio la solidaridad, la empatía, el ánimo, la unión, para superar este bache en que nos encontramos como Nación. Y lo más valioso es que no hubo acarreados, ni pintas, peleas o conflictos. Fue una marcha libre, pacífica y responsable.

Y hablando de marchas, en este mismo espacio habíamos comentado que el movimiento ciudadano FRENA, desde principios de octubre, entregó a las autoridades los trámites requeridos, al solicitar llevar a cabo una mega marcha, ciudadana pacífica, el próximo 27 de este mes, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Dicho permiso les fue entregado por escrito el 18 de octubre.

Por su parte López Obrador, había anunciado, que, por motivo de su 4º. Informe de Gobierno, ocuparía el Zócalo el domingo 4 de diciembre. Pero, al ver la abrumadora reacción de la ciudadanía en la marcha del día 13, y por otro lado, previniendo que con la del 27 sucediera lo mismo, sin importarle que Frena tuviera ya el permiso correspondiente por escrito, cambió la fecha de su supuesto informe para ese domingo, sin ningún respeto a la ciudadanía. Y sus incondicionales ya han puesto manos a la obra, eso sí, amenaza por delante, si no vas a la marcha, no se te renueva el contrato, si no vas, se te acaban los apoyos, etc., Hay evidencia de esto en redes, además de transporte, pagos en efectivo, torta y refresco al mero estilo del viejo PRI.

Y aquí está ahora el conflicto, ya que muchas personas que, como se ha visto en otras marchas de Frena, acuden a Ciudad de México, de diferentes estados del país, planearon con tiempo su viaje, compraron para esa fecha su boleto de avión, incluso de Baja California, va un grupo grande a representarnos, igual de Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, etc., Por su parte, responsablemente el Concejo Rector de Frena, ha declarado buscarán soluciones, desde luego, sin poner en peligro a ningún manifestante, ante algún enfrentamiento o choque con algún contrario.

Esperando se encuentre una solución, sigamos luchando y orando por nuestro país que hoy tanto nos necesita.

¡Mujer mexicana forja tu Patria !

* La autora es Consejera Familiar.