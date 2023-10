Acorde con James Clear, autor de Hábitos atómicos, es una realidad que los grandes triunfos vienen acompañados de una combinación: Grandes decisiones, una mayor incertidumbre, y más grandes riesgos. Si te interesa jugar a un nivel más alto, necesitarás estar confortable con grandes vaivenes de altos y bajos: mentalmente, emocionalmente y financieramente. Podrás evitar los vaivenes, pero tendrás que jugar en un nivel más bajo. Nos permitimos darte un ejemplo.

VÍCTOR FRANKL

Frankl es un psiquiatra oriundo de Austria, le toca vivir el horror de la II guerra mundial, y como es judío los nazis lo capturan junto con su mujer, sus padres y al parece un hermano también.

Cuando son internados los separan, Víctor no se imaginaba que sería la última vez que los vería, todos excepto él murieron en Auschwitz, el campo de concentración que les tocó. Cuando Frankl es despojado de su ropa, y es rasurado de cuerpo entero, se da cuenta de que no tiene absolutamente nada, ni siquiera pelo. Por otro lado hace un descubrimiento, no le han quitado su libertad interior de pensar y actuar como él desea.

Decide entonces una cosa inaudita: aprovechar su experiencia en el campo para cuando salga poder escribir un libro al respecto de lo que aprendió. Toma notas en pequeños papeles que va guardando para después utilizarlo para el libro. Gracias a su experiencia escribe el libro “El hombre en busca de sentido”, y crea una escuela que denomina Logoterapia, que consiste en la importancia de que el ser humano tenga un sentido y un significado a lo que hace y a lo que le pasa.

ROPA DEL PRESO DIFUNTO

Hubo algo especial que le ocurrió al inicio y que lo marcó. Cuando le pasan un uniforme para que se lo ponga, es uno usado por un preso recién fallecido, y cuando se lo pone al esculcar uno de los bolsillos venía una hoja con la frase “Shema Israel”, que para los judíos tiene varios significados, como “escucha Yo soy el Señor tu Dios”, y eso lo tomo Frankl como una providencia de que formaba parte de un plan superior el que estuviera ahí. Eso imagino lo animó mucho.

PACIENTE QUE LO VISITA

Terminada la guerra, y como logra sobrevivir, Frankl vuelve a la consulta, y en una ocasión le visita una persona ya mayor, que también había sido sobreviviente del holocausto. Le comenta que se siente muy deprimido por la muerte de su esposa recientemente y no tiene ganas de vivir. Víctor lo escucha atentamente, y momentos después le hace la siguiente pregunta: si tú hubieras fallecido antes que ella, ¿tu esposa estuviera sufriendo como tú?, a lo que el paciente contesta: “imagino que si”. Entonces Frankl le hace ver que gracias a que ella fallece primero él tiene la oportunidad de ahorrarle ese sufrimiento, y que él sea quien lo soporte. El hombre se queda pensando, se le ilumina la cara, y le contesta que tiene razón. Y lógicamente al encontrar sentido a su sufrimiento ya no es tanto el dolor

Estimado lector, captas ahora la trascendencia de lo que logró Frankl con su experiencia, y gracias a ello muchísimas personas se han beneficiado por su filosofía. Pero el precio que pago fue muy alto también, tres años en un campo de concentración nazi. Muchos no aguantaríamos una semana. ¡Feliz domingo estimado lector!.

*- El autor es socio del Despacho Asesores Ballesteros.