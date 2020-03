Ganó Mexicali

Por el derecho a la libertad de expresión.



La importancia de que los mexicalenses hayan asistido a las urnas la semana pasada, y que hayan depositados su voto en contra o a favor de Constellations Brands, es altamente significativa. De primera, porque abre un espacio a la participación ciudadana que no se había ejercido anteriormente. Después, porque refuerza la necesidad y urgencia de que los ciudadanos nos involucremos en las grandes decisiones de nuestras ciudades. Dada la facilidad con la que se han estado promoviendo y desarrollando ilegalmente los proyectos de desarrollo industrial, lo más correcto es que, cuando la inversión financiera implique la explotación de un bien natural, el involucramiento de la sociedad en su conjunto sea un imperativo. Dejar en unas cuantas manos enormes decisiones implica, también, el incremento de la corrupción. Por consiguiente, este asunto de Constellations Brands debe seguirse investigando para que se deslinden responsabilidades. Hay muchas acusaciones y afirmaciones sobre el gobierno de Kiko Vega de Lamadrid que no pueden, ni deben dejarse pasar.

Ahora, un grupo de integrantes del sector empresarial de Baja California, en un desplegado se declaran en contra de la consulta ciudadana y sus resultados, alegan que hubo irregularidades y deben ser rechazados. Esta declaración la firman la mayoría de los organismos empresariales, si no es que todos, buscando que se recupere el poder del capital y se elimine la opinión del pueblo. Claro que los bajacalifornianos estábamos esperando una reacción de esta magnitud, porque el punto central para los industriales es que, al eliminarse este proyecto, también se afectaría a los negocios locales que gravitarían alrededor de esta empresa. En otras palabras, el agua no era el centro de la discusión para ellos, sino los recursos económicos que perderían.

En Tecate, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma que después se asocia con la alemana Heineken, explota al menos 13 pozos de agua de manera legal. Allá por los años sesenta-setenta, nuestra ciudad tenía serios problemas con el suministro. Diariamente, debíamos levantarnos a las tres de la mañana para poder recolectar una o dos barricas de agua. Sin embargo, ni uno solo de los días de escasez la cervecería dejó de producir cerveza. Su consumo industrial estaba protegido, aún por encima del de los humanos. Ahora es una compañía de carácter internacional que exporta a muchas naciones, pero especialmente a las super industrializadas y grandes consumidoras de esta bebida alcohólica.

¿El que esté ubicada en Tecate le ha traído algún beneficio especial y significativo a nuestra ciudad? La verdad, no. Durante mucho tiempo se alegó que era la que contrataba más trabajadores, pero nunca se ha definido con datos. Sin embargo, no tenemos algún parque comunitario, ni escuelas a las cuales estén comprometidos a ayudar. Inclusive las calles que la rodean están destruidas y no han mostrado interés en aportar para su reconstrucción. El constante movimiento día y noche, de los trailers remolcadores de cerveza en todo Baja California debería obligarlos a pagos especiales por el daño que le provocan a las calles y carreteras. Los festivales que hacían para celebrar sus aniversarios siempre sucedieron fuera de nuestra ciudad. Ni, aunque sea porque están consumiendo agua de nuestro subsuelo aportan algo para su desarrollo. Constellations Brand no iba a actuar diferente que esta. Vale.





* El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.