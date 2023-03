Fiesta cívica inolvidable

Definitivamente, el domingo 26 de febrero, fue para nuestro país, un día de verdadera fiesta cívica, un día histórico e inolvidable.

Los organizadores, 117 organizaciones cívicas, algunas encabezadas por dirigentes de los partidos de “oposición”, traían la consigna de solo manifestar su apoyo al INE, “El INE no se toca”, sin decir NADA en contra del principal responsable: López Obrador. Los discursos de los oradores todo fue INE, creyendo que los mexicanos nos quedaríamos callados. No les salió su juego. En la mayoría de los videos grabados en la plancha del zócalo capitalino, vimos la multitud rosa, sí, pero el grito mayoritario fue: ¡Fuera López! Una y mil veces. No pudieron controlar el sentir de los mexicanos, hartos de ver a nuestra Patria destrozada y en tanto peligro.

Curiosamente, los oradores entrevistados después, por varios comunicadores jamás mencionaron el grito que todos escuchamos, ¡qué mal se vieron! Evidenciaron su deslealtad al pueblo mexicano, tratando de engañarnos, poniéndose del lado del dictador. ¿Quién puede así confiar en ellos?

El movimiento ciudadano FRENA, reconocido a nivel nacional, que nos ha hecho conciencia que los ciudadanos unidos, no los políticos, podemos salvar nuestro país, también participó llevando la voz cantante del ¡Fuera López!, no solo en el zócalo, en toda la República y en el extranjero, mostrando con orgullo sus banderas y ejerciendo su libertad al llevar mantas y cartulinas “prohibidas” por los organizadores, acabando con el mito que FRENA no se suma.

Los medios, sobre todo los extranjeros, como el Wall Street Journal, publicó: fue una marcha contra el partido del poder y su presidente. El Financial Times, mencionó a FRENA, como la organización ciudadana que ha luchado constantemente por la renuncia de López. Y en países de Latinoamérica, reconocieron el ¡Fuera López! como ejemplo de esperanza… Salomón Nacul Cuevas, un mexicano que asistió al zócalo, publicó en redes el sentir de millones de mexicanos:

“El domingo por la mañana, descubrí cuál es el México que quiero para vivir y en el que vivan mis hijos y nietos, el México para todos los mexicanos. Un México de respeto, de educación y civilidad admirable. Cientos de miles inconformes y los negocios abiertos sin temor al vandalismo. No hubo empujones, agresiones, rayón de paredes, ni papeles tirados. Caminamos sin miedo, sonrientes, sabiéndonos seguros y libres junto a gente jamás vista, unidos por una sola causa: El amor a un gran país. Un país que se niega a la división entre mexicanos, y no quiere vivir arrodillado. Un país con la esperanza que es mucho más que lo que nos está pasando y se puede enderezar. Al escuchar el Himno Nacional se me erizó la piel, lo grité, lo sentí, lo lloré, me volví a enamorar de mi Patria… Ese México es el que deseo para todos, que se acorten las brechas de la desigualdad, de la ignorancia, levantando al que menos tiene y carece de oportunidades.

Al saber que somos muchos los que ahí estuvimos, y que estamos del lado correcto de la historia, no nos demos por vencidos. Gracias México. ¡Sí se puede!”

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

*- La autora es Consejera Familiar.