El domingo 30 de enero de 1907 el Gral. Porfirio Díaz inauguró las grandes obras de saneamiento y defensa de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como las de reconstrucción del ferrocarril de Tehuantepec, abriendo al comercio del mundo la ruta del Istmo mexicano, hoy

conocido como Ferrocarril transístmico. Pero cual es la verdadera historia de ese

corredor. La idea de establecer una vía de comunicación a través del Istmo data de muchos años; el conquistador Hernán Cortés reconoció la conveniencia de encontrar un paso que, conforme a los

deseos de Carlos V, conectara las costas orientales y occidentales del Nuevo Mundo; y creyendo que en un período más o menos corto llegaría a hacerse el camino, solicitó y obtuvo de la Corona que se

le concedieran los terrenos que hasta hoy se designan con el nombre de Las Marquesanas. Posteriormente, bajo los gobiernos de Felipe II y de Carlos III, sepracticaron algunos levantamientos de planos en el Istmo, y a principios del siglo XIX el sabio barón de Humboldt procuró interesar a las Cortes españolas en el establecimiento de una vía que comunicara los dos océanos. Desde entonces se hicieron diversas tentativas para llegar a una solución satisfactoria, siendo la primera de ellas el paso dado por el Soberano Congreso Nacional Constituyente el 4 de noviembre de 1824, al convocar contratistas para la construcción de un canal en Tehuantepec. Santa Anna concedió después a don José de Garay autorización para establecer una vía en que el tráfico fuera practicable, parte por agua y parte por ferrocarril: pero como no se cumplió a su debido tiempo con lo estipulado, la concesión fue traspasada a una compañía de ingleses y americanos, que la dejó, a su vez, caducar. Los Estados Unidos, al concluir la guerra de invasión a México, tomaron por su cuenta el proyecto, pero nada llegó a arreglarse de una manera definitiva entre la Casa Blanca y nuestro gobierno, temeroso éste de dar margen a nuevas pérdidas de territorio. Sin embargo, un sindicato americano -la Tehuantepec Railroad Company - emprendió por aquella época algunos estudios acerca de las condiciones del Istmo y de la manera más conveniente de comunicar las costas del Atlántico con las del Pacifico; igualmente tampoco se llegó en esa ocasión a ningún resultado práctico, el Gobierno otorgó finalmente, en 1857, a otra empresa americana -la «Louisiana Tehuantepec Co.» - una concesión para el establecimiento de un camino, aprovechando

el río de Coatzacoalcos. Conforme a los términos de la concesión, debería proceder a la construcción de la vía férrea, la de una carretera, y ésta se inauguró en parte en 1868, en conexión con una línea de vapores que hacía el servicio entre Nueva Orleans y Minatitlán. La concesión caducó también, malográndose otra vez el proyecto. Los Estados Unidos ya habían manifestado su interés en la apertura de la ruta, nombraron en 1870 una comisión que explorara el Istmo mexicano y el de Nicaragua, poniendo al frente de ella al almirante Shfeldt. En el primer período presidencial del general Porfirio Díaz, rescindió el contrato con Mr. Edward Leadner, mediante la respectiva indemnización por los treinta y cinco kilómetros de vía que se encontraban terminados. En 1882, se contrató en Londres un empréstito por 2,700,000 libras esterlinas destinados a llegar por fin al

término de los trabajos, finalmente en 1894, después de largos años de tentativas infructuosas, se pudo abrir el tráfico del ferrocarril de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Para la reconstrucción del ferrocarril y de las obras de saneamiento у defensa de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, se contrató a S. Pearson and Son, Ltd., de Londres, quien concluyó las obras. En Santa Lucrecia había un soberbio arco de triunfo con esta inscripción: “La Ruta Comercial del Mundo. Profecía del Barón de Humboldt ratificada por el general Porfirio Díaz” hoy a casi 500 años de su concepción finalmente un ferrocarril ideado por conservadores y construido por liberales será finalmente puesto en operación. Qué paradoja del destino.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República

Mexicana.