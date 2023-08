Exportaciones y libros de texto

No hay duda en que la llegada de empresas globales incrementa la demanda de talento en México. Esto lo hemos visto desde la apertura comercial de México a mitad de los años ochenta del siglo pasado y más claramente desde el TLCAN en 1993 y hace unos cuantos años por el T-MEC.

Es decir, como país México no empieza de cero al cambiar la forma de educar a través de los nuevos libros de texto gratuitos y lo que se dice es la “nueva escuela mexicana”; lo que sí significa el cambio es el tener que reorientar y reentrenar al capital humano, si lo que se intenta es fortalecer al talento requerido para nuevos puestos en áreas administrativas y de producción, como son los requeridos por empresas IMMEX.

En otros espacios de Diálogo Empresarial he manifestado que tenemos que acelerar la formación de habilidades, competencias y vocaciones que requieren nuestras empresas globales ya instaladas y aquellas que con el nearshoring supuestamente van a llegar a nuestro estado y país. Señalo esto último porque no hay día que no leamos o escuchemos noticias y comentarios sobre que llegan y llegarán inversiones por el nearshoring, y que por lo tanto se debe de acelerar la formación de personal que requieren, toda vez que son procesos modernos con mayor sofisticación y más digitalizados.

Evidente son estos comentarios si pensamos en la sugestiva inversión de Tesla en Nuevo León, o de otras automotrices en el centro y el bajío de la República Mexicana, lo mismo que lo que se promueve en el contexto industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, para conectar el Golfo de México con el océano Pacífico, desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca.

Por lo que he detectado sobre los nuevos libros de texto gratuitos, poco o nada se detecta para fortalecer los planes que empresas globales tienen de invertir y fabricar en México aprovechando su ubicación y estructura industrial, como tampoco se percibe tengan como finalidad la educación para formar personas calificadas y sobresalientes en producción manufacturera y administración.

Hay un punto que debemos tener a la vista. La formación de futuros mexicanos en actividades laborales irá disminuyendo si se elimina la formación de temas analíticos, matemáticos e idiomas, entre otros más, y se centra la educación en pensamientos políticos y no científicos. Al ocurrir esto, y conscientes de que no habría fronteras geográficas para el talento, siempre los trabajadores calificados serán los más buscados y mejor contratados, sean nacionales o extranjeros.

Para dar una mayor idea de lo que comento, reflexiona estimado lector en lo siguiente: la industria manufacturera de exportación, en México destaca en el norte y bajío-centro, en donde se registra un nivel de especialización en sectores como automotriz, aeroespacial, electrónica y equipo médico, entre otras. Es en esas actividadesy zonas geográficas a los que se irán las personas más capacitadas, no aquellas a las que se empezará a formar con ideologías políticas en las que se critica la superación personal.

Termino con lo siguiente. El producir un cambio en la educación favoreciendo doctrinas sobre la habilidad y la técnica, al paso de los años provocará paralizar la innovación para que en nuestro país se pueda avanzar con buena velocidad a la generación de mayor valor agregado en los procesos de producción y tampoco podremos anclarnos a las cadenas regionales de valor (pensando en el T-MEC) a las que pertenece nuestra manufactura, lo que no permita a su vez generar mejores empleos y formar círculos virtuosos para la inversión en tecnología, la capacitación y desarrollo integral de las personas, la mejora en productividad y elevar la competitividad del país.

*- El autor es ex Presidente de Index Mexicali.