Exportación indirecta, sustitución directa

En otras ocasiones he comentado sobre la importancia de manufacturar y exportar de nuestro estado y desde Mexicali. Igualmente me he referido a facilitar el encuentro entre proveedores y exportadores finales, como fueron las estrategias que se realizaron antes de la pandemia sobre B2B a través del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX).

Por lo positivo que es favorecer un primer encuentro entre el demandante (exportador) y el oferente (proveedor), es que se lleva esta semana aquí en nuestra ciudad el “Mexicali Supply Expo 2023”, en su décima segunda edición.

El objetivo primario del evento consiste en apoyar -y mejorar- la proveeduría requerida por la industria local y regional, como es el caso de las empresas IMMEX. Para esto, la colaboración organizativa es con la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, desarrolladores de negocios, organismo de representación como Index Mexicali y además la participación de instituciones de capacitación y educación.

Si se enlazan proveedores con compradores, a los que se les puede apoyar con estrategias de mejora, calidad y equipo en trabajo, por ejemplo, lo que se logra es fortalecer la cadena de valor, por ello la importancia de haberla realizado en el Centro de Convenciones y Espectáculos. Aunque no son los únicos sectores de tectados el electrónico, médico, aeroespacial y automotriz, la oportunidad está abierta a industrias y manufacturas diversas.

A continuación señalo algunos datos del INEGI al cierre del 2022 y sobre las empresas IMMEX en Mexicali, que dan cuenta de las exportaciones y de lo que adquieren en el mercado nacional por servicios y materias primas. Se exportaron unos 2 mil 670 millones de dólares, para ello las empresas IMMEX manufactureras de nuestra ciudad consumieron insumos importados por unos 5 mil 485 millones de dólares y de esos 5 mil 388 por materias primas y los restantes 97 millones en envases y empaques.De ese tamaño es el potencial mercado para abastecer.

En lo que se refiere a servicios consumidos en el mercado nacional, unos mil millones de dólares fue el valor en el 2022. Aquí una breve aclaración, INEGI tiene reportado el pago por alquiler de bienes muebles e inmuebles (164 millones), 47 en fletes y 46 servicios profesionales incluyendo trámites aduanales, otros 744 millones están en servicios no descritos.

De ahí y de lo que resulte de este encuentro B2B, podemos ver si al final de este año hubo un incremento en los valores de insumos adquiridos nacionalmente y así determinar si en algo se generó una sustitución de importaciones en lo que se refiere entre otros materiales con tarimas, cajas de cartón, uniformes, bolsas, calzado industrial y herramientas de mano, así con servicios relacionados con el mantenimiento eléctrico, la reubicaciónde equipos, calibración, piezas moldeadas por inyección, piezas moldeadas por soplado, estampado, soldadura, pintura, resinas, extruidos, corte láser y, por supuesto, enlo que tiene que ver con logística y transportes.

*- El autor es Consejero y Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.