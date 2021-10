Exitoso Foro (1er. reporte)

Una vez más, con éxito se realizó el Foro Laboral e Innovación, en esta ocasión en formato virtual. No por eso fueron poco interesantes los temas que revisamos; todo lo contrario, fueron muy bien recibidos por quienes nos conectamos desde varias ciudades del país.

Por ello retomo algunas de las principales observaciones y propuestas que nos hicieron los especialistas que participaron.

Más de uno señaló que el acelerado avance de las tecnologías de la información y comunicación ha hecho cambios laborales y han creado una economía digital, colaborativa, de impacto interpersonal.

La nueva era tecnológica, se comentó, trae consigo un nuevo modelo de negocios, con nuevas ocupaciones, entre ellas las de trabajadores de plataformas digitales. Vinculado a esto, escuchamos que miles (millones seguramente, en México y el mundo) han cambiado a esquemas de trabajo autónomo o independiente; también trabajo a distancia o teletrabajo. Todo esto ha generado cambios en la forma de contratación, en la relación laboral en el más amplio concepto.

Ante eso tendrán que ir cambiando las leyes para reglamentar las nuevas formas de trabajo y empleo, que permita a más personas tener ingresos a través de las nuevas tecnologías. Asimismo, se dijo en los paneles del evento que el home office o trabajo híbrido (presencial y remoto) va cambiando el escenario legal del trabajo y, dicho sea de paso, el de las prestaciones y la seguridad social. La mayoría, entonces, coincidió en el foro en que estamos en un nuevo y acelerado paradigma.

No es aventurado decir que el tema principal del foro y que está en el día a día de las empresas en México, es la subcontratación; con la reciente reforma hay términos y obligaciones que se deben cumplir para mantener sus operaciones tanto en planta como a distancia.

En el Foro INDEX Mexicali, con su tema “Subcontratación, recomendaciones prácticas para cumplir con la Nueva Reforma”, se dieron recomendaciones, consecuencias e ideas para sobrellevar la nueva reglamentación.

Una de las recomendaciones, por ejemplo, es el registrarse de manera oportuna y clara en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (RESPE) y solicitar una copia de aviso de registro correspondiente con su QR ya que será utilizado en la mayoría de las documentaciones requeridas para proveedores y clientes.

Otra recomendación que se nos dijo es no perder de vista que las documentaciones deben estar en los plazos correspondiente y el proporcionar las herramientas adecuadas, tales como el equipo y materiales necesario para la realización del servicio registrado; no omitir los reportes cuatrimestrales y contratos celebrados en el periodo correspondiente del servicio a las instituciones correspondientes (IMSS, INFONAVIT, SAT, entre otros más); no olvidar los comprobantes fiscales (CFDI) por concepto de pago de salarios fue una más de las recomendaciones para cumplir con la nueva normatividad laboral. Una más de las sugerencias es que los SUAS y comprobantes de pago de las cuotas obrero patronales al IMSS y de pago de aportaciones al INFONAVIT se mantengan en buen resguardo.

Hasta aquí hago un primer reporte del Foro Laboral e Innovación, evento de dos días que además de exitoso, mostró una vez más el liderazgo de index Mexicali en temas de capital humano y de que estamos en la vanguardia de temas laborales. En el próximo espacio abordaré más sobre el RESPE, así como cuestiones de género, los contratos y los planes de negocios.

* El autor es Consejero y Consejero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.