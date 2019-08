¿Exigir visas de ingreso a México?

Por el derecho a la libertad de expresión

En varias ocasiones y por diversos medios se ha estado haciendo la propuesta de exigir visa de ingreso al país a extranjeros. La razón que se esgrime es, fundamentalmente, el deseo de que se les pague con la misma moneda a quienes nos tratan mal al cruzar hacia los Estados Unidos. La propuesta tiene un contenido visceral e inmediato que no logra motivar su instrumentación. Sin embargo, considero que sí se debiese de establecer este mecanismo de control del ingreso y egreso al país, por varios motivos que los hacen necesarias y urgentes de promover.

Primero, así como se está obligando a los ciudadanos latinoamericanos, africanos y asiáticos a obtener documentos legales para permanecer en nuestro país, así se debe exigir a los estadounidenses un documento similar. Es importante que exista un control de quién ingresa y en qué condiciones viene. El tramitar una visa siempre lleva consigo la comprobación de una conducta dentro de la ley, un lugar de residencia y el país al cual se pertenece. Si la persona tiene antecedentes penales o es buscado por delitos cometidos en su país, el documento no se le puede entregar. El punto central aquí es cómo crear un mecanismo ágil que permita un tránsito fluido y eficaz.

Segundo, el ingreso de armas y dinero ilegal sería inhibido, aunque no eliminado. Sin embargo, el filtro de pasar frente a un agente de inmigración supone un estado de ánimo sereno y quién pretende cometer un delito, no siempre logra estar calmado. Por consiguiente, aumentan las posibilidades de detener el tránsito ilegal. Por supuesto, esto exige la apertura de muchas más puertas de entrada que las que actualmente tenemos.

Tercero, hay una corriente de delincuentes dedicados a cometer delitos sexuales contra los niños, como son los pedófilos, los tratantes de blancas, los vendedores de órganos y quienes se dedican al comercio sexual con menores de edad. En mi columna he denunciado una organización internacional llamada Nambla (North American Men/Boy Love association) que opera en USA-México Estas personas se declaran impulsoras de las relaciones sexuales entre niños y adultos. Alegan que los niños tienen el derecho a participar sexualmente con adultos, y ellos buscan la forma de organizar y promover estas actividades ilegales. Muchos de estos pedófilos ya están identificados en sus países y tiene antecedentes penales y han purgado condenas. No obstante, cuando ingresan a México no se les detecta por que no cuentan con una visa. En otras palabras, tiene entrada libre y exenta de sospechas por lo cual aprovechan esa ventaja para llegar a delinquir sin ningún obstáculo.

En las condiciones actuales de libre tránsito de Norte a Sur, cualquier persona puede venir con la intención de divertirse o de delinquir. Nada los limita y es, casi, una decisión personal el hacerlo o no. La realidad es que tienen un espacio de desahogo de tensiones en nuestras ciudades, ya que llegan y pueden cometer todo tipo de delitos sin que haya repercusiones. Si se violan constantemente nuestros reglamentos y también lo hacen con las leyes, justo es que tratemos de controlar eso. Vale.







* El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.